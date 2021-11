Plus de 21 milliards FCFA pour améliorer l’accès à la justice

Le ministre de la Justice et de la Législation, Sévérin Quenum a défendu un budget de 21 439 140 000 Fcfa au titre de l’exercice 2022 pour des actions visant l’amélioration de l’accès à la justice et des conditions de détention au Bénin. C’est le lundi 22 novembre 2021 devant la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale.

Le projet de budget, exercice 2022 du Ministère de la justice et de la législation (MJL) s’établit à 21 439 140 000 Fcfa contre 20. 254 000 000 Fcfa en 2021 soit un léger accroissement de 5,85%. Ce budget sera consacré à l’amélioration de l’accès à la justice grâce à la construction de nouveaux tribunaux ; au renforcement du potentiel des établissements pénitentiaires en équipant les différents services etc. D’autres actions prévues ont été annoncées par le garde des sceaux. « Le Ministère de la justice joue un important rôle dans le développement socioéconomique, la stabilité de la paix, la consolidation des acquis de la démocratie et l’édification d’Etat de droit. Il contribue à la richesse nationale et alimente le budget de l’Etat au moyen des amendes qui sont prononcées par les juridictions et des services offerts à la population (casier judiciaire, nationalité, actes judiciaires, etc.). Pour la poursuite des réformes, la pérennisation et la consolidation des acquis, les ressources financières du Ministère de la Justice et de la Législation devront être renforcées en vue de performances optimales, gage de la confiance des populations et de la sécurité des investissements », a indiqué Sévérin Quenum, ministre de la justice.

