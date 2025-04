Plus de 2000 milliards de taxes et impôts mobilisés en 2024

L’Etat Béninois a mobilisé au titre de recettes budgétaires pour l’année 2024, la somme de 2117,5 milliards de francs CFA. Les données ont été publiées le lundi 31 mars 2025, par le ministère de l’économie et des finances.

En 2024, le Bénin a dépassé ses prévisions en ce qui concerne la mobilisation de recettes budgétaires. Pour un objectif fixé à 2076 milliards de francs CFA comme recettes budgétaires, le pays a pu mobiliser la somme de 2117,5 milliards, soit une augmentation de 41,5 milliards, avec un taux de recouvrement de 102% ; lequel dénote des nombreuses réformes structurelles et une gestion efficace des administrations fiscales et douanières.

La Direction générale des douanes (DGD) a contribué à cette performance avec une collecte de 722,3 milliards de francs CFA, dépassant les prévisions fixées à 702,37 milliards de francs CFA contre 628,57 milliards de francs CFA l’an précédent. Avec un taux d’exécution de 102,8 %, cette performance selon La Marina, s’explique par un renforcement des dispositifs de surveillance aux frontières et une lutte accrue contre la fraude douanière. La hausse de 93,74 milliards de francs CFA enregistrée selon le site d’informations, illustre l’efficacité des nouvelles stratégies mises en place.

Au niveau de la Direction générale des impôts (DGI), des progrès importants ont été réalisés avec une collecte de 1 156,3 milliards de francs CFA, dépassant ainsi les prévisions fixées à 1 112,58 milliards de francs CFA, pour un taux de recouvrement de 103,9 %. Un résultat qui traduit l’impact des efforts de digitalisation et de contrôle renforcé des déclarations fiscales.

Selon La Marina, les recettes fiscales collectées à la DGI s’élevaient à 994,08 milliards de francs CFA en 2023. L’augmentation de 162,2 milliards de francs CFA enregistrée en 2024 selon le site, reflète une amélioration du civisme fiscal et un élargissement progressif de l’assiette fiscale.

Par ailleurs, la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) a collecté 112,4 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 112,7 % par rapport aux prévisions annuelles fixées à 99,76 milliards de francs CFA. Chiffres inférieurs à ceux de 2023, où les recettes avaient atteint 188,4 milliards de francs CFA.

Au cours de l’année 2024, le Fonds national des retraites du Bénin (FNRB), a connu une évolution positive avec 59,86 milliards de francs CFA collectés, contre une prévision annuelle de 58,58 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 102,2 %. Si des évolutions notables ont été notées au niveau de ces trois régies financières, des contreperformances ont été notées ailleurs.

L’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) par exemple a enregistré une collecte de 4,38 milliards de francs CFA ; chiffres en deçà des prévisions de 5 milliards de francs CFA, avec un taux d’exécution de 87,7 %. Il en est de même des Comptes d’affectation spéciale (CAS) qui ont affiché une contre-performance avec 5,37 milliards de francs CFA collectés, et en dessous des 8 milliards de francs CFA prévus, soit un taux d’exécution de 67,1 %.

Un « déficit significatif » a été enregistré au niveau des autres recettes budgétaires avec 56,88 milliards de francs CFA collectés contre une prévision de 89,7 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 63,4 %.

F. A. A.

3 avril 2025 par