Plus de 100 investisseurs de la CPCCAF découvrent la GDIZ

Des représentants de 130 chambres consulaires et organisations intermédiaires représentantes des économies des 32 pays du réseau de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) ont visité vendredi 12 mai 2023, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de l’industrialisation au Bénin.

C’est à travers une visite à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé vendredi 12 mai 2023 que plusieurs dizaines d’investisseurs de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones ont mis un terme aux travaux de la 47ème édition de leur Assemblée Générale. La délégation conduite par le président de la CPCCAF, Christophe EKEN, a été reçue par Laurent GANGBES, directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), et Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN). Au terme de la visite marquée par une séance d’explication dans la salle maquette, et la visite de quelques industries déjà opérationnelles, le président de la CPCCAF s’est dit très impressionné.

Christophe EKEN informe avoir rencontré à l’occasion de la rencontre internationale des investisseurs de la CPCCAF qui réunit 32 pays de l’espace francophone dont 26 pays africains, plusieurs membres du gouvernement du président Patrice TALON. « Tout le langage que nous avons entendu est un langage panafricain. Un langage de vision qui permet de dire que nous les africains, que nous sommes fiers », a-t-il confié réitérant ses félicitation au gouvernement.

Comme lui, Frédéric RONALD, Vice-Président de la CCI Marseille Provence (CCIAMP) s’est aussi dit très impressionné non seulement par la surface du projet GDIZ (1640 ha), et les conditions d’investissement facilités entre autres par l’accès à l’énergie électrique, les infrastructures routières réalisées, la fibre, etc. « C’est très impressionnant de conception, et d’intelligence de conception », a félicité l’investisseur français. Pour lui, il y a « une finesse d’analyse qui n’est pas celle qu’on observe d’habitude dans les projets qui sont proposés aux industries par le public ».

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé est le fruit d’une Joint-Venture entre la République du Bénin et le groupe ARISE. Au terme de la première phase d’exploitation de 400ha, 36 entreprises intervenant dans divers secteurs dont l’industrie textile, les motos électriques, la transformation de noix de cajou, l’industrie pharmaceutique, etc sont déjà installées. D’après les responsables de la SIPI-BENIN et de l’APIEx, 20 investisseurs sont en attente d’être installés pour le compte de la seconde phase qui démarre très bientôt.

F. A. A.

13 mai 2023 par