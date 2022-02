Pas de repreneur pour le Coteb depuis 2015 (W. Houngbédji)

Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné des précisions sur la situation réelle du Complexe Textile du Bénin (Coteb), société détenue majoritairement par l’Etat béninois.

Le Complexe Textile du Bénin (Coteb) était une entreprise moribonde. « Coteb ne vivait plus depuis longtemps et jusqu’en 2017 était déjà sous administration déléguée. Depuis au moins 2015, l’Etat du Bénin a cherché à vendre Coteb pour lui donner une nouvelle vie et il n’y a jamais eu de repreneur », a rappelé le porte-parole du gouvernement, vendredi 11 février 2021 face aux journalistes. En plus du désintérêt lié à son « état délabré et sans perspectives », le Coteb faisait face à des vols de son patrimoine. Le Syndic du Coteb a saisi alors le tribunal pour demander la mise à prix de la société textile. « La stratégie a donc été d’offrir aux repreneurs potentiels la possibilité de faire leur mise à prix », mais il n’y avait toujours pas de repreneur pour le Coteb, selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji. « (…) Et je mets au défi ceux qui ont pu dire qu’un groupe nigérian a proposé 14 milliards d’avoir à prouver qu’il y a eu effectivement une telle offre que nous avons refusé », a martelé le porte-parole du gouvernement au sujet d’informations diffusées sur les réseaux sociaux sur le Coteb faisant état de ce qu’un repreneur a été privilégié au profit d’autres. « (…) Seule la SODECO a fait une offre de reprise à hauteur de 2 milliards de FCFA et il n’y a pas eu d’autres offres. Il n’y en a pas bien que l’avis ait été public. (…) Cela conforte bien l’idée que l’entreprise était dans un tel état de délabrement, de déliquescence que ne voyant pas de perspectives, les gens n’osaient pas s’y engager », a précisé le secrétaire général adjoint du gouvernement. A en croire le porte-parole du gouvernement, il n’y a pas de péril en la demeure si une « société moribonde » (Coteb) est reprise par une entreprise (SODECO) qui intervient dans le coton depuis des années. C’est pour donner une nouvelle vie au Coteb conformément aux ambitions du gouvernement du président Patrice Talon pour le secteur industriel au Bénin. L’objectif de l’Etat est de « faire en sorte qu’une partie de nos productions agricoles soient transformée sur place pour leur donner un peu plus de valeur et créer de valeurs ajoutée », a expliqué Wilfried Houngbédji.

Le Complexe Textile du Bénin (Coteb) est une société textile d’économie mixte (patrimoine détenu à 54% par l’Etat béninois, le reste par d’autres acteurs dont la SODECO) implantée à Parakou. Englué dans des difficultés, le complexe a été placé sous liquidation. Quant à la SODECO (Société pour le Développement du Coton), une société privée avec à sa tête le fils du chef de l’Etat Lionel, elle est spécialisée dans les fonctions de la chaîne cotonnière.

Marc MENSAH

