Papa Madiaw Ndiaye devient nouveau président de Ecobank Transnational Incorporate

Ecobank Transnational Incorporated ("ETI"), la société mère du Groupe Ecobank a tenu aujourd’hui sa 36e Assemblée Générale Annuelle à Lomé, au Togo, qui a été suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Les actionnaires ont salué les bons résultats du Groupe en 2023 qui a réalisé un produit net bancaire dépassant les 2 milliards USD pour la première fois depuis pratiquement dix ans. Ils ont également noté que cette performance a été réalisée en dépit de challenges macroéconomiques importants dans un environnement marqué par des taux d’intérêt et d’inflation élevés, la dépréciation des devises locales, et des tensions géopolitiques.

Le Groupe a réalisé un résultat avant impôt de 581 millions USD pour l’année, soit une hausse de 8 % par rapport aux 540 millions USD enregistrés en 2022. À taux de change constant (c’est-à-dire en excluant les effets négatifs de la conversion des monnaies locales dans la monnaie de référence de ETI, le dollar américain), l’augmentation du résultat avant impôt est de 34 %. Le Groupe a également enregistré un coefficient d’exploitation record de 54,9 %.

Alain Nkontchou, président du Groupe Ecobank, a indiqué : “2023 a été une année encourageante pour notre Groupe. Notre organisation a fait preuve de résilience dans un environnement opérationnel en évolution rapide. Le conseil d’administration est fier de ce que nos employés à travers le continent et dans nos filiales d’autres régions ont réalisé, collectivement et individuellement”.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “Ecobank a réalisé une solide performance en 2023, démontrant les avantages concurrentiels de notre modèle commercial résilient et diversifié, ainsi que les premiers résultats de notre nouvelle stratégie de Croissance, Transformation et Rendement. Nous avons fait preuve de prudence financière en gérant avec soin le capital de nos actionnaires, en veillant à la satisfaction de nos clients à chaque point de contact et en prenant des décisions éclairées sur l’évaluation de nos actifs et de nos passifs. Nous sommes convaincus que notre stratégie ouvre la voie à la poursuite de notre succès et de notre croissance”.

L’Assemblée Générale Annuelle a également approuvé la nomination de Papa Madiaw Ndiaye, Louis Adande et Terence G. Sibiya en tant qu’administrateurs non exécutifs, succédant aux administrateurs sortants. Alain Nkontchou, Mfundo Nkuhlu et Hervé Assah ont quitté le conseil d’administration à l’issue de leur mandat.

Immédiatement après les assemblées générales, le conseil d’administration a nommé Papa Madiaw Ndiaye nouveau président de Ecobank Transnational Incorporated. Il succède à Alain Nkontchou. Papa Ndiaye est directeur général et associé fondateur d’AFIG Funds, une société de gestion de fonds de capital-investissement de premier plan axée sur l’Afrique. Il a fait ses preuves en matière de leadership et est profondément attaché à la mission et à l’agenda stratégique de Ecobank.

Papa Ndiaye, le nouveau président de ETI, a affirmé : “J’admire depuis l’évolution positive du Groupe Ecobank et je me réjouis de travailler avec Jeremy et le conseil d’administration de ETI pour mener à bien la Banque dans la prochaine phase de son développement. Grâce à ses fondations solides et à ses nombreux avantages concurrentiels, je considère qu’Ecobank est bien placée pour accélérer sa trajectoire de croissance et jouer un rôle encore plus important dans le développement économique du continent en cette ère de changements technologiques rapides”.

Jeremy Awori a ajouté : “Avec sa grande expérience et ses compétences, notamment en matière d’investissement dans les services financiers, la nomination de Papa Ndiaye à la présidence de ETI constitue une étape importante dans le renforcement de notre position en tant que premier groupe bancaire panafricain. Nous sommes enthousiastes pour l’avenir sous sa direction et nous nous réjouissons de réaliser notre stratégie de croissance, de transformation et de rendement, tout en améliorant nos prestations de services”.

Ecobank a récemment mis en œuvre sa nouvelle stratégie de Croissance, Transformation et Rendement afin de créer de la valeur pour les actionnaires et d’assurer une croissance durable. Parmi les multiples initiatives et actions de cette stratégie, citons le renforcement de sa position de leader dans les filiales où elle détient des parts de marché élevées, la transformation de ses performances commerciales au Nigéria et sur les marchés secondaires, la consolidation de son leadership dans le domaine de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement, la croissance de ses activités de Banque Commerciale et de Banque des Particuliers, ainsi que l’augmentation des volumes et de la valeur totale sur son écosystème de paiements.

Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Annuelle, notamment l’approbation des comptes, l’affectation des bénéfices, le renouvellement des mandats des administrateurs et l’élection des administrateurs.

À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com.

