Le président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon a présenté ce vendredi 27 décembre 2019, l’état de la Nation au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Face aux députés de la 8eme législature et les membres du gouvernement, il a fait le point des réalisations dans plusieurs domaines.

Sur le plan économique, il a évoqué la situation de la fermeture des frontières depuis le 20 août 2019.

Le Nigéria a fermé ses frontières terrestres et interdit toute importation de marchandises par la route avec ses voisins dont le Bénin. Une décision prise par le gouvernement fédéral pour lutter contre la contrebande et l’insécurité. Selon le Chef de l’Etat Patrice Talon, la fermeture des frontières par le Nigéria est source de préoccupations et le Bénin « champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », ne saurait s’accommoder d’une telle situation.

Une conjoncture qui, rappelle le président Talon est « nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques ».

« C’est pourquoi mon Gouvernement ne ménage aucun effort, ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux, pour un retour à la normale », rassure-t-il.

Mais ce qu’il importe de retenir de ce choc exogène, poursuit Son Excellence Monsieur Patrice Talon, c’est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets.

Pour lui, il convient de « comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise ».

« Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis », s’est réjoui Patrice Talon.

Akpédjé AYOSSO

