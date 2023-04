Au terme d’une visite de travail au Bénin, la secrétaire d’État français(e) Chrysoula Zacharopoulou, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux a apprécié la coopération franco-béninoise. C’est lors d’un point de presse conjoint animé ce vendredi 31 mars 2023, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci.

« Je suis ravie de constater que notre partenariat avec le Bénin est à la fois riche et opérationnel, engagé et pragmatique », a déclaré Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’Etat français (e) chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Huit mois après la visite du Chef de l’Etat Emmanuel Macron à Cotonou, la Secrétaire d’Etat a effectué un déplacement au Bénin du 29 au 31 mars 2023. C’est dans le but d’assurer le suivi des engagements pris lors de la visite du président français. Avec le Chef de l’Etat béninois, elle a abordé les projets relatifs à la coopération culturelle, le développement du tourisme, la formation technique et professionnelle. Après la restitution historique de 26 trésors royaux d’Abomey, informe Zacharopoulou, une nouvelle page a été ouverte pour le partenariat entre le Bénin et la France.

Durant son séjour au Bénin, elle a échangé avec les autorités béninoises sur plusieurs projets notamment le quartier culturel et créatif de Cotonou qui accueillera le nouvel Institut franco-béninois. La Secrétaire d’Etat a visité la place vaudou Avêssan réhabilitée dans le cadre du projet ‘’Porto-Novo, ville verte’’, financé par l’Agence Française de Développement. A l’École du patrimoine africain de Porto-Novo, elle a discuté avec les enseignants et les étudiants sur les thèmes de la coopération patrimoniale et de la formation professionnelle. Le soutien de la France dans le domaine de la sécurité a été aussi au cœur des échanges avec les autorités béninoises.

« Je suis fière et heureuse de constater que notre partenariat avec le Bénin est aujourd’hui un modèle ; un modèle nouveau de notre partenariat avec le continent africain. (…). Nous allons continuer de l’approfondir et je suis sûre que ça va être le meilleur exemple de partenariat entre deux pays », a-t-elle ajouté. Selon le ministre Aurélien Agbénonci, la visite de travail au Bénin de Chrysoula Zacharopoulou, a permis de redynamiser la coopération avec la France. Deux conventions relatives à la mise en œuvre du projet d’appui à la Formation Agricole et Rurale au Bénin (ProFar2)ont été signées jeudi 30 mars, au ministère de l’Economie et des Finances.

Akpédjé Ayosso

1er avril 2023 par