Mélanges De Bitcoins Et Anonymat - Ce Que Vous Devez Savoir

Les mélangeurs de Bitcoins sont des outils spécialisés permettant de préserver l’anonymat de vos transactions. Voici comment ils fonctionnent et pourquoi les experts les recommandent.

La transparence et la sécurité sont quelques-uns des éléments fondamentaux du Bitcoin qui le font apparaître comme une monnaie de transaction plus fiable et plus sûre que la monnaie fiduciaire. Cependant, certaines personnes s’inquiètent également du fait que le grand livre numérique public du Bitcoin constitue un défaut de confidentialité. C’est pourquoi des inventeurs ont développé des moyens uniques pour permettre aux utilisateurs du Bitcoin qui souhaitent rester anonymes de garder leurs transactions privées.

Un mélangeur de Bitcoin ou un tumbler est l’un des mécanismes les plus populaires pour masquer les transactions en Bitcoins ou rester anonyme sur le réseau. Il s’agit d’un outil qui mélange une quantité de pools mystérieux de Bitcoins avant de les répartir entre les destinataires prévus. Néanmoins, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur ces outils avant de les utiliser.

Comment fonctionnent les mélangeurs de Bitcoins

Parmi les mélangeurs de Bitcoins les plus populaires figurent CoinJoin, Samourai et JoinMarket. Bien qu’ils aient des fonctionnalités et des caractéristiques uniques, l’objectif principal de chaque mélangeur de Bitcoins est de cacher le flux des transactions en Bitcoins.

Un mélangeur de Bitcoins fait passer les transactions en Bitcoins par une boîte noire, ce qui rend extrêmement difficile de déterminer que la personne X a envoyé 20 Bitcoins à la personne Y. Ce service montrera seulement que la personne X a envoyé quelques Bitcoins au système et que la personne Y a reçu quelques Bitcoins du système, comme plusieurs autres personnes.

L’idée principale de l’utilisation d’un mélangeur de Bitcoins est de cacher les signatures numériques des transactions en les envoyant par une boîte noire. Les transactions apparaîtront toujours sur un explorateur Bitcoin, mais les enregistrements ne révéleront pas les adresses publiques des expéditeurs et des destinataires, ni les montants transigés. Cela rend le suivi de votre transaction extrêmement difficile pour quiconque.

Problèmes liés à l’utilisation des Mélangeurs de Bitcoins

Comme la plupart des applications de trading sur smartphone pour l’achat et la vente de crypto-monnaies, les mélangeurs de Bitcoins ne sont pas sans défaut. Il est peu probable que quelqu’un d’autre dans le mélangeur ait effectué une transaction pour le même montant de Bitcoins que vous, moins le coût du mélangeur. Il ne sera pas difficile pour les forces de l’ordre de rétablir le flux d’argent s’ils connaissent l’adresse du premier suspect et que le second est le seul à en recevoir de l’argent. Ce problème devient encore plus complexe lorsque de nombreuses personnes utilisent le mélangeur.

Certaines grandes bourses de crypto-monnaies, comme Bitcoin Revolution FR, ne permettent généralement pas aux Bitcoins mélangés d’entrer ou de sortir de leurs plateformes. Plusieurs commerçants et vendeurs rejettent également les paiements en Bitcoins par le biais de mélangeurs, invoquant des raisons de sécurité. Les bourses de crypto-monnaies peuvent identifier les mélangeurs et qualifient souvent les fonds qui y transitent de Bitcoin vicié. Les mélangeurs de Bitcoins offrent un certain anonymat, mais leur utilisation peut parfois être risquée et peu pratique.

Imaginez qu’un commerçant rejette votre paiement pour un bien ou un service parce que vous avez effectué la transaction via un mélangeur de Bitcoins. Cela pourrait être dévastateur pour un trader, surtout lorsque vous lorgnez sur une position lucrative sur le marché. Néanmoins, certains mélangeurs de Bitcoins sont plus efficaces que d’autres pour masquer les transactions. Faites donc une petite recherche pour choisir le meilleur mélangeur de Bitcoins.

La légalité des mélangeurs de Bitcoins

La capacité des mélangeurs de Bitcoins à masquer les transactions en fait un terrain fertile pour le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et d’autres activités financières illégales. Cependant, la légitimité de l’utilisation de ces services dépend principalement de votre juridiction. Par exemple, un procureur adjoint américain a déclaré en 2021 que l’utilisation de mixeurs pour dissimuler des transactions en crypto-monnaies était criminelle. Les autorités américaines ont récemment arrêté et inculpé certains fournisseurs de services de mélange de Bitcoins.

Selon les experts, les nouvelles réglementations contre le blanchiment d’argent, telles que la règle de voyage et la directive AMLD-5 de l’Union européenne, rendront le blanchiment d’argent plus complexe et rendront potentiellement les mélangeurs de Bitcoins moins viables pour les nouveaux utilisateurs de crypto-monnaies.

Un mélangeur de Bitcoins vous permet d’envoyer et de recevoir des Bitcoins de manière anonyme. Toutefois, son utilisation peut également entraîner des risques et des inconvénients imprévus en matière de sécurité.

17 avril 2022 par