Maroufatu Abiola Bawuah, PDG UBA Africa

Une nomination à la tête de UBA Afrique. Elle a nom Maroufatu Abiola Bawuah.

Nomination de la ghanéenne Maroufatu Abiola Bawuah à la tête de UBA Afrique. Elle est appelée à diriger les opérations de la banque sur le continent. Elle devient ainsi la première femme PDG de UBA Afrique.

Avant sa nomination, Maroufatu Abiola Bawuah était Directrice Générale Régionale pour l’Afrique de l’Ouest. A ce poste, elle a supervisé les opérations dans 9 filiales ( Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone). Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité dans plusieurs grandes entreprises et reçu plusieurs prix.

« Abiola a contribué de manière significative à la croissance de UBA Africa et apporte une riche expérience dans le domaine de la banque commerciale, de l’engagement des parties prenantes, de la gestion du personnel et d’une culture de la performance », a déclaré le directeur genéral du Groupe UBA Plc, Oliver Alawuba.

Chez UBA, poursuit-il, nous sommes fiers de notre gouvernance d’entreprise et de notre capacité à nourrir et à développer nos talents à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde ». Selon lui, Maroufatu Abiola Bawuah mènera sans doute, UBA Africa vers de nouveaux sommets de croissance et de performance ». « Abiola, étant de nationalité ghanéenne, confirme encore notre engagement en faveur de la diversité », a-t-il ajouté.

Abiola Bawuah est titulaire d’une licence en sciences actuarielles à l’Université de Lagos et aussi d’une licence en droit de l’Université de Londres. Elle détient aussi un diplôme en marketing de l’Institut ghanéen de gestion et d’administration publique (GIMPA) et plusieurs diplômes dans le domaine du leadership de la Harvard Business School, Columbia, de l’Université de New York aux Etats-Unis, de l’INSEAD et de l’Institut Villa Pierrefeu en Suisse.

A.Ayosso

29 janvier 2023