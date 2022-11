MTN lance MoMo Sayaaa, l’épargne rémunérée à 0,3% par mois

MoMo Sayaaa, un nouveau service qui permet d’épargner de l’argent via son compte Mobile Money (MoMo) et de gagner des intérêts chaque mois a été lancé, vendredi 04 vendredi 2022, par le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin en partenariat avec la banque UBA. La cérémonie officielle de lancement s’est déroulée à l’Etoile rouge à Cotonou en présence du Ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, du Directeur du numérique, du Directeur général du secteur financier, du deuxième adjoint au maire de Cotonou et d’autres invités.

Epargner facilement de l’argent sans se déplacer et à partir de son compte Mobile Money (MoMo) afin de réaliser des projets, est désormais possible aux utilisateurs de la plateforme mobile money de MTN. Le nouveau service d’épargne qui permet de gagner un intérêt de 0,3% chaque mois, ‘’MoMo Sayaaa’’ a été lancé, vendredi 04 novembre 2022, par le réseau de téléphonie mobile que MTN Bénin en partenariat avec la banque UBA. « MTN MoMo Sayaaa est un produit d’épargne que nous avons conçu avec la Banque UBA et qui permettra, dès aujourd’hui, à 4 millions de Béninois de pouvoir automatiquement épargner. Dès aujourd’hui, chacun des Béninois qui utilise la plateforme MTN mobile money pourra, en composant le short code, automatiquement ouvrir un compte d’épargne et commencer à épargner. (...) L’argent va engendrer des fruits chaque mois et ces fruits vont encore engendrer d’autres fruits », a indiqué Serges Soglo, Directeur général de MTN Mobile Money au lancement de MoMo Sayaaa.

L’ambition de MTN Mobile Money est de s’assurer chaque Béninois puisse avoir accès à des services financiers mobiles partout au Bénin, selon Serges Soglo, Directeur général de MTN Mobile Money. A l’en croire, le lancement du service d’épargne MoMo Sayaaa est l’aboutissement des efforts faits pour rendre la vie des Béninois plus radieuse. Des défis restent à relever dont la desserte des 8 millions de personnes qui n’utilisent pas encore la plateforme MoMo, l’accès aux services et la diversification des offres. Au-delà de l’accès aux services financiers, MoMo Sayaaa permet de prendre conscience de l’importance de l’épargne, incite à épargner et aide à réaliser de nombreux projets (financer des études, des dépenses de santé, acquérir un fonds de commerce).

« C’est un service d’épargne novateur. C’est la garantie d’une épargne flexible, sûre et pleine d’avantage », a ajouté Charles Koné, administrateur de la banque UBA. Il saisi l’occasion pour inviter tous les utilisateurs de carte VISA de UBA et des services mobile money de MTN à s’approprier ce nouveau service.

Pour le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, « les solutions qui sont proposées aujourd’hui par MTN et UBA vont faire un saut qualificatif à notre pays et à nos compatriotes ». « (...) Même si vous épargnez 100 F par jour, ça vous fait à la fin de l’année un peu moins de 40.000 F. Si vous épargnez 500 F par jour, ça vous à la fin de l’année un peu plus de 180.000 F. C’est beaucoup d’argent pour quelqu’un qui veut aller à l’hôpital et qui n’a pas 10.000 F à payer pour se faire soigner. Donc, nous avons là un instrument incroyable qu’il faut populariser. Mon conseil à UBA et à MTN, c’est de populariser ce nouvel instrument pour que partout dans notre pays, dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville, les populations sachent qu’elles peuvent épargner avec cela, qu’elles n’ont pas besoin d’aller courir des risques avec des tontiniers qui peuvent disparaître et qu’elles n’ont pas besoin d’attendre d’avoir un jour que sert le guichet d’une banque d’une banque dans leur quartier ou dans leur village », a exhorté le ministre d’Etat qui n’a manqué de remercier MTN et UBA pour leur initiative qui promeut l’inclusion financière.

Comment ça marche ?

MoMo Sayaaa est accessible au client MTN qui dispose d’un compte mobile money en tapant *880*51*

Le client suit ensuite les instructions, lis les conditions générales et valide à chaque fois

L’ouverture du compte MomoSayaaa est totalement gratuite et autonome.

Il n’y a pas de montant minimum requis pour épargner mais le maximum par transaction d’épargne est de 2 000 000 X0F. Le client doit épargner au moins 1000 FCFA pour gagner des intérêts. Les intérêts sont payés à 0,3% par mois (soit 3,6% par an) et automatiquement chaque mois à condition de ne pas effectuer de retrait du compte.

Sur MoMo Sayaaa, l’épargnant peut retirer de l’argent de son compte à tout moment.

Marc MENSAH

LE LANCEMENT DE MoMo Sayaaa EN IMAGES

4 novembre 2022 par