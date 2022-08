Les usagers se plaignent de ’’Express Union’’

L’Institution financière Express Union, spécialisée dans l’envoi rapide d’argent n’arrive plus à satisfaire ses clients.

A Cotonou, plusieurs clients sont en attente de recevoir des fonds envoyés par leurs parents ou amis de l’extérieur. Selon un usager, il a fallu dix (10) jours pour que son destinataire à Cotonou reçoive des fonds envoyés depuis le 02 août 2022. Et ce après plusieurs pressions et des allers-retours.

Express Union justifie cette situation par le manque de liquidités. « Lorsque je me suis présenté ici pour récupérer les sous comme on n’arrivait pas à l’avoir à Cotonou, ils m’ont dit que cela va prendre 48 heures et en plus je vais perdre les 28.500 FCFA de frais d’envoi malgré que le manque de liquidités à Cotonou est de leur faute », a déclaré l’usager. A l’en croire plusieurs autres clients de ’’Express Union’’ sont dans la même situation. « J’ai ma nièce qui a reçu depuis le 30 juillet 50.000 FCFA du Tchad. Mais jusqu’à ce jour elle n’est pas encore entrée en possession de ses sous à Cotonou », a-t-il ajouté.

Les fonds sont souvent destinés aux familles, à des résidents d’origine étrangère ou à des étudiants à l’étranger pour des besoins ponctuels ou récurrents.

À Cotonou, Express Union peine à payer ses clients. Une institution financière en incapacité d’honorer ses engagements devrait être purement et simplement mise en cessation d’activité. Le ministère de l’Economie et des Finances devrait enquêter sur cette situation afin de soulager la peine des usagers.

Express Union est une entreprise camerounaise spécialisée dans l’envoi rapide d’argent. Elle propose aussi depuis 2006, des services de microfinance. Elle est présente au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée, au Togo, au Mali, au Niger et en Afrique Centrale.

