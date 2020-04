Les résultats obtenus restent très satisfaisants (Mission FMI)

Une Mission du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par M. Luc Eyraud, a séjourné au Bénin du 9 au 17 avril 2020 pour la sixième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI dans le cadre de l’accord de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) avec le Bénin. Au terme de la mission, M. Luc Eyraud a notifié que les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par le FMI restent très satisfaisants.

Selon la déclaration faite par le chargé de mission M. Luc Eyraud les autorités béninoises et l’équipe du FMI ont conclu un accord au niveau des services du FMI, sur la dernière revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit.

« Les services du FMI recommanderont une augmentation du soutien du FMI au Bénin équivalant à 61,4 pour cent de sa quote-part (environ 103.5 millions de dollars) pour aider à financer les mesures sanitaires et économiques, répondre aux besoins de la balance des paiements découlant de la pandémie du Covid-19, et catalyser le soutien financier de la communauté internationale », a déclaré Luc Eyraud.

Sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration du FMI, cela porterait le total des décaissements liés à l’achèvement de cette revue à 125 millions de dollars. L’examen par le Conseil d’Administration du FMI est prévu pour la mi-mai 2020.

« Les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par le FMI restent très satisfaisants. Tous les critères quantitatifs de performance à fin décembre 2019 et les repères structurels ont été respectés », a indiqué le chargé de mission du FMI.

Après une forte croissance estimée à près de 7% en 2019, poursuit Luc Eyraud, la pandémie ainsi que la fermeture prolongée de la frontière avec le Nigéria devraient affaiblir considérablement les perspectives économiques à court terme du Bénin.

L’expert du FMI souligne que la « croissance économique devrait décélérer à 3,2% en 2020 en raison des restrictions imposées par le Covid-19 sur l’activité domestique, la baisse substantielle de la demande extérieure et les perturbations du commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement ».

Face à cela les autorités béninoises préparent un plan d’intervention d’urgence pour contenir la pandémie et en limiter les répercussions.

Selon le chargé de mission, « le plan de riposte, estimé à 1,7% du PIB comprend une hausse des dépenses de santé, une aide aux couches de la population les plus vulnérables et un soutien ciblé et temporaire aux entreprises affectées ».

« L’accès augmenté au financement du FMI permettra « de répondre aux besoins sanitaires et socio-économiques urgents, de catalyser le financement des autres bailleurs et de soutenir l’activité économique », renseigne le communiqué de presse du FMI.

Les autorités s’engagent aussi à maintenir une saine gouvernance et une pleine transparence dans la mise en œuvre de ces programmes.

Déficit budgétaire pour 2020

A en croire M. Eyraud, « Le déficit budgétaire pour 2020 devrait se creuser à 3,5% du PIB, en raison de la baisse des recettes, de l’augmentation des dépenses de santé et des mesures de soutien à l’économie ». A cet effet, « les autorités sont en train de mobiliser des financements supplémentaires auprès du FMI et d’autres partenaires internationaux pour financer cette hausse du déficit budgétaire ».

« Alors que la dette publique devrait atteindre 43,3% du PIB en 2020, les autorités restent pleinement dédiées à l’objectif de soutenabilité budgétaire, ancré dans une baisse constante du ratio de la dette publique sur le PIB à moyen terme, à mesure que la crise s’atténue », affirme Luc Eyraud.

Au terme de la mission, l’expert a remercié les autorités béninoises pour les discussions ouvertes et constructives dans ce contexte difficile.

Le programme du Bénin soutenu par la FEC a été approuvé par le Conseil d’Administration du FMI en avril 2017. La FEC est un accord de prêt qui prévoit un engagement soutenu du programme à moyen et long termes en cas de problèmes prolongés de la balance des paiements.

A.A.A.

22 avril 2020 par