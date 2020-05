Les productrices du riz étuvé font des millions de chiffre d’affaires

A Agouagon, localité située dans la commune de Glazoué (Collines), des femmes agricultrices produisent depuis cinq ans du riz étuvé en utilisant des installations plus modernes. Leur production en plein essor a permis une augmentation du chiffre d’affaires qui est passé de 33 millions à près de 80 millions FCFA entre 2017 et 2018.

Le riz étuvé commercialisé sous le label « Saveur des Collines » est le produit des agricultrices réunies au sein de l’Union des femmes étuveuses de riz des Collines (UFER-C) qui regroupe 67 coopératives villageoises. Grâce au Projet d’appui à la diversification agricole (PADA) et au Projet de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), financés par la Banque Mondiale, les femmes étuveuses ont bénéficié d’une formation sur les techniques d’étuvage du riz.

Les agricultrices d’Agouagon font l’étuvage sur une parcelle commune de deux hectares. Entre 2017 et 2018, le chiffre d’affaires de la coopérative est passé de 33 millions de FCFA à près de 80 millions FCFA. L’objectif de la coopérative est de dépasser les tonnes de riz étuvé obtenues dans les années antérieures.

L’étuvage du riz est un ensemble d’opérations post-récolte qui consiste à transformer le riz paddy (non décortiqué) en riz précuit à la vapeur avant son décorticage. Le riz étuvé a une meilleure valeur nutritionnelle que le riz non étuvé.

A.A.A

27 mai 2020 par