Les pays africains avec le plus de détenteurs de cryptomonnaies

Bien que l’utilisation de cryptomonnaies présente des risques importants notamment, en ce qui concerne le trading, elles sont de plus en plus adoptées dans le monde. En 2021, on estime à 880%, le taux de croissance de l’adoption des cryptomonnaies. Si cette tendance est beaucoup plus tangible sur les continents comme l’Asie, l’Amérique et l’Europe, elle est également observable en Afrique. Ainsi, dans le présent article, nous nous intéressons aux pays africains comptant le plus d’utilisateurs de cryptomonnaies. Lisez plutôt !

L’Ethiopie

En Ethiopie, les cryptomonnaies connaissent un sort plutôt partagé entre l’acceptation et le rejet. Tout récemment, les transactions portant sur les monnaies numériques ont été interdites par la banque centrale du pays. La raison brandie est la transformation des cryptomonnaies, notamment, du bitcoin en moyens de blanchiment d’argent. Cette décision intervient, pourtant, dans un contexte où les monnaies virtuelles devenaient de plus en plus populaires en Éthiopie. Ce pays figure, en effet, dans la liste de ceux qui comptent le plus grand nombre d’utilisateurs de monnaies virtuelles sur le continent africain. On estime à 1,1 millions, le nombre de personnes ayant adopté les cryptomonnaies en Éthiopie.

L’Egypte

La livre égyptienne, monnaie utilisée en Égypte, est aujourd’hui, en pleine dévaluation. Cette situation, en la rendant de moins en moins adoptée par les investisseurs égyptiens, ouvre un véritable boulevard aux cryptomonnaies. En effet, ces dernières surfent sur le mauvais état de santé de la livre égyptienne pour progresser dans ce pays. Beaucoup d’égyptiens ont trouvé, en effet, en ces monnaies virtuelles, une opportunité de diversifier leurs sources de revenus. Beaucoup d’investissements sont, du coup, effectués vers les cryptomonnaies. On compte, aujourd’hui, plus d’1,7 millions de détenteurs de cryptomonnaies en Égypte.

L’Afrique du Sud

4,2 millions, c’est le nombre impressionnant d’utilisateurs de cryptomonnaies présents sur le territoire sud-africain. Les sud-africains s’appuient en réalité, sur le niveau de rentabilité des monnaies virtuelles pour y investir. Ils les considèrent, en clair, comme un investissement susceptible de rapporter plus de revenus, par rapport aux banques. Avec un taux de 60%, ce sont naturellement, les hommes qui investissent le plus dans les cryptomonnaies. Il va sans dire que l’Afrique du Sud compte beaucoup de traders de cryptomonnaies. Au nombre de ceux-ci, certains utilisent bitalpha ai app pour effectuer des placements. Il vous suffit de cliquer pour découvrir cette plateforme.

Le Kenya

Le Kenya est un cran devant l’Afrique du Sud, sur le plan de l’adoption des cryptomonnaies. En effet, ici, ce sont plus de 4,5 millions d’individus qui effectuent des transactions en monnaies virtuelles. C’est clairement, l’un des pays les mieux positionnés en la matière, aussi bien en Afrique qu’ailleurs. En effet, à l’échelle mondiale, le Kenya occupe le 10e rang des pays où le terme ’’cryptomonnaie’’ est le plus recherché sur le moteur de recherche Google. En outre, sur le continent africain, les kényans sont les plus gros détenteurs de cryptomonnaies.

Le Nigeria

Si le Nigeria est le pays le plus riche d’Afrique, il s’impose également comme le pays africain comptant le plus grand nombre de détenteurs de cryptomonnaies. On estime en effet, à 13 millions le nombre de nigérians ayant investi dans ces monnaies virtuelles. Par ailleurs, dans le monde, dans aucun pays les recherches sur Google ne portent autant sur les cryptomonnaies qu’au Nigeria. Cela en dit long sur le rôle prépondérant que joue ce pays dans l’univers des cryptomonnaies. Le bitcoin est l’une des cryptomonnaies les plus utilisées ici.

Cependant, en dépit de toutes ces données favorables aux monnaies numériques, le Nigeria n’est pas à l’abri des sirènes de découragement des utilisateurs de cryptomonnaies. En effet, les monnaies virtuelles y sont interdites par la banque APEX.

