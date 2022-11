Les opportunités et atouts du Bénin présentés à Bordeaux

Une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin et de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations prend part du mercredi 23 au vendredi 25 novembre 2022 à Bordeaux (France) aux ateliers de la Coopération Consulaire et Économique et aux Rendez-vous d’Affaires francophones et Africains.

Les acteurs de la coopération francophone pour le développement économique sont réunis à Bordeaux. C’est dans le cadre des Ateliers de la Coopération Consulaire et Économique et des Rendez-vous d’Affaires francophones et Africains organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux. A cet évènement important, la CCI BÉNIN et l’APIEx Bénin ont tenu un stand pour présenter aux visiteurs les opportunités et atouts du Bénin. Plusieurs panels ont été animés. Le panel ayant pour thème "Réussir l’industrialisation de l’Afrique et la transformation structurelle des économies : couplage inter-entreprises, zones économiques spéciales, accès des PME au financement" a enregistré la participation du président du conseil français des investisseurs en Afrique Etienne Giros ; du président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), Christophe Eken,, du Conseiller pour l’Industrialisation de l’Afrique à l’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED) Cédric Levitre.

Représentant le directeur général de l’APIEx Bénin, Eric Akoute a exposé la dynamique actuelle de transformation structurelle de l’économie béninoise. Le directeur des études et de projets d’appui aux partenariats publics privés a évoqué la politique d’industrialisation du gouvernement béninois, GDIZ - Glo-Djigbé Industrial Zone. Il n’a pas manqué de faire part des actions du gouvernement pour améliorer le climat des affaires au Bénin.

A.Ayosso

