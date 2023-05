Les lauréats de la 4ème édition des BRVM Awards sont connus !

Le prestigieux hôtel 2 Février de Lomé a accueilli, les 10 et 11 mai 2023, la 4ème édition des BRVM Awards sous le Haut patronage de SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise.

Cette célébration a mis à l’honneur différentes personnalités et entreprises pour leur engagement et leur contribution au dynamisme du Marché Financier Régional de l’UEMOA. Cette édition a porté sur le thème « Marchés des capitaux et résilience économique ». Elle a été officiellement lancé le mercredi 10 mai 2023 par Son Excellence Victoire Tomegah-Dogbe, Premier Ministre du Togo, représentant SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise.

Au cours de la 4ème cérémonie de distinction, 2 personnalités se sont vus décerner des distinctions spéciales :

– Le Grand Prix d’Honneur : SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise.

– Le Prix Spécial : M. Sani YAYA, Ancien président du conseil des ministre de l’UEMOA, ministre de l’économie et des finances du Togo.

À la suite de ces distinctions spéciales, les acteurs du Marché Financier Régional qui se sont distingués durant l’année 2022 se sont vu remettre leurs prix respectifs. Pour chacune des 8 catégories primées, 5 entreprises étaient nominées, et ont été départagées selon des critères qualitatifs et quantitatifs par un jury de renom composé de M. Amadou KANE, Président du Jury, M. Didier ACOUETEY, Mme Lynda APHING-KOUASSI, Mme Manon Karamoko COULIBALY, M. Léonard DOSSOU.

Lauréats des BRVM Awards 2023 :

√ Prix du Meilleur du Média Financier : SIKA Finance

√ Prix de la BTCC de l’année : NSIA Banque

√ PrixdelaSociétédeGestiond’OPCdel’année:NSIAAssetManagement

√ Prix de la Société de Gestion et d’Intermédiation de l’année : BOA Capital Securities

√ Prix de l’opération de l’année - actions : Conjointement l’Etat de Côte d’Ivoire (Comité de Privatisation) et Orange Côte d’Ivoire

√ Prixdel’opérationdel’année-obligations:EmpruntTPCI5,75%2022-2037(TPCI.O70)duTrésorPublic de Côte d’ivoire

√ Prix du Deal de l’année : Société Générale Capital Securities West Africa √ Prix de la Société Cotée de l’année : Ecobank Côte d’Ivoire

À PROPOS DE LA BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et du World Federation of Exchangies (WFE). Elle est classée dans la catégorie des marchés frontières.

13 mai 2023 par