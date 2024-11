Les lauréats VAE 2023 de l’IRAE CCI BÉNIN en soutenances

Les soutenances pour la Validation des Acquis des Expériences (VAE) par les employés et chefs d’entreprises formés par l’institut pour le Renforcement de l’Accompagnement Entrepreneurial (IRAE) CCI BENIN se sont déroulées du 18 au 19 novembre 2024 en présence de membres du jury.

Fruit d’un partenariat entre la CCI Bénin et la CCI Métropole de Bourgogne le programme de Validation des Acquis des Expériences (VAE) attire de nombreux professionnels désireux d’avoir la preuve de leur parcours. La cohorte des lauréats VAE de 2023 formés par l’institut pour le Renforcement de l’Accompagnement Entrepreneurial (IRAE) CCI Bénin a fait sa soutenance les 18 et 19 novembre 2024.

Au nombre des candidats, Mario GOUNON, Responsable commercial dans une entreprise de production et distribution d’eau minérale a présenté, ce lundi, son parcours impressionnant lors de sa soutenance pour un bachelor en développement commercial. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du marketing et de la vente, il s’est dit « délivré » après avoir défendu son mémoire. « C’est un programme intéressant qui permet de rester à jour avec les réalités du marché », a-t-il déclaré, en encourageant les professionnels à franchir le pas malgré les coûts associés.

Rufine Sandrine AYI, assistante de gestion et administration d’entreprise, a également partagé son expérience. Membre de la promotion VAE 2023, elle a surmonté le stress de sa première soutenance et exprimé sa satisfaction quant à la possibilité de voir son parcours validé. « Si vous avez des acquis et des expériences, mais pas de diplôme, la CCI Bénin et Smart Campus sont la solution », a-t-elle affirmé.

Siégeant en tant que membre du jury, Elisabeth DOSSOU, assistante exécutive bilingue au WAPP-CEDEAO, a reconnu que « les candidats maîtrisent leurs sujets et valident leurs acquis avec sérieux ». Elle a souligné la pertinence de ce programme dans un contexte où les diplômes restent cruciaux pour prouver ses compétences.

Président du Jury, Olivier DALLA PIAZZA, le Directeur Activités Formation CCI Métropole de Bourgogne, a fait savoir que les candidats sont à la hauteur des attentes.

IRAE CCI Bénin permet aux professionnels de tous âges de convertir leurs années d’expérience en certifications reconnues à l’international.

