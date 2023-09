Les importateurs nigérians pourront dédouaner leurs marchandises au port de Cotonou

Les importateurs nigérians qui désirent dédouaner leurs marchandises à partir du Port autonome de Cotonou (PAC) pourront désormais le faire. Le sujet était au cœur des séances de travail entre les directeurs généraux des douanes béninoise et nigériane.

Le Bénin et le Nigéria en phase de renforcer leurs relations commerciales. Alain Hinkati, directeur général de la douane béninoise a effectué dans ce cadre, une visite de travail au Nigéria du lundi 11 au mardi 12 septembre 2023. L’une des réformes en cours d’élaboration dans ce cadre, est de permettre aux importateurs nigérians de dédouaner leurs marchandises à partir du Port autonome de Cotonou. Et ce, grâce à la création d’un point de dédouanement.

Les marchandises à destination du Nigeria selon l’accord en cours d’élaboration, seraient évaluées et les droits appropriés payés dans le pays d’origine, ces droits étant crédités au gouvernement nigérian, par l’intermédiaire du service des douanes nigérians. Pour le directeur général de la douane nigériane, il s’agit d’un grand progrès dans les efforts d’intégration sous-régionale et de facilitation du commerce avec le Bénin. La liste des articles interdits avec le Bénin selon Adewalé Adeniyi serait en cours d’harmonisation.

14 septembre 2023 par ,