Les entreprises béninoises s’arment pour tirer parti de la ZLECAf

« Comment exporter avec la ZLECAf » est le thème d’un atelier qui réunit les chefs d’entreprises béninoises du 24 au 25 juillet 2024 à l’Hôtel du Lac de Cotonou. L’atelier est coorganisé par la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) et International Trade Centre (ITC), avec le soutien de IFTC et AFREXIMBANK.

Les opérateurs économiques béninois se préparent à profiter des opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). C’est dans le cadre de l’atelier : « Comment exporter avec la ZLECAf » lancé mercredi 24 juillet 2024 par le secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). L’atelier fait suite à la formation des formateurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), des douanes béninoises, du Ministère de l’industrie et du commerce et du Port de Cotonou.

Malgré le bond significatif enregistré au niveau du commerce intra-africain qui est passé de 12% en 2021 à 15% en 2023, les entreprises africaines n’arrivent pas encore à faire des affaires entre elles. Les entreprises n’accèdent pas aux opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pas manque d’informations. « C’est pour cette raison-là que la Chambre de commerce dans son rôle de vous aider à avoir l’information, à faire de la formation et surtout à pérenniser vos entreprises, a bien voulu s’associer à cette initiative de ITC et AFREXIMBANK pour vous former sur Comment exporter dans la Zone de libre-échange continentale africaine », a indiqué Raymond Adjakpa Abilè, le secrétaire général de la CCI Bénin, à l’endroit des chefs d’entreprise béninoises.

Les participants, selon le formateur principal Ilyas Choubaili, seront « outillés pour exporter dans les quatre coins de l’Afrique ».

Pour Jean-Avsène Yérima, représentant de AFREXIMBANK, la ZLECAf est une initiative importante pour le continent africain. Sa mise en œuvre depuis janvier 2021 marque un tournant pour les marchés africains à travers une stimulation de la production dans les secteurs manufacturiers et services. « Le but de la session aujourd’hui, c’est d’intensifier les compétences et connaissances des opérateurs économiques du Bénin de manière à ce qu’ils puissent tirer grand parti de cette opportunité », a-t-il indiqué.

A l’en croire, l’atelier se déroule dans le mois où le Bénin a signé son accord d’adhésion à la ZLECAF.

Depuis la signature de l’accord le 5 juillet 2019, le Bénin joue un rôle actif dans la promotion du commerce intra africain et le renforcement des chaînes de valeur finale, a ajouté Jean-Avsène Yérima.

Il n’a pas manqué de rappeler quelques chiffres clés sur le volume des échanges du Bénin avec ses voisins et sur les avantages comparatifs de la ZLECAf.

Les PME seront outillées sur la connaissance de l’environnement réglementaire, l’environnement juridique de manière à faciliter leur développement sur les marchés du continent. Il y aura également le partage d’information sur les marchés pour les meilleures pratiques d’exportation. Partenaire à la mise en œuvre de la ZLECAf, AFREXIMBANK présentera ses produits facilitant l’exportation et les différentes solutions mises en place pour accompagner les PME dans leur prise de participation au niveau du déploiement de la ZLECAf.

Reprécisant l’importance de la formation, madame Ludmila Azo, Country Manager à ITC, a fait savoir que « l’objectif, (…) est de retrouver les produits et services compétitifs du Bénin sur les marchés africains, que ce soit le jus d’ananas, l’ananas chip, le bissap, l’offre anacarde, les produits textiles, les produits cosmétiques, etc. ». Elle a réitéré l’engagement de l’ITC à accompagner les PME du Bénin.

L’atelier de deux journées est marqué par des présentations interactives, des conférences. Le formateur principal est appuyé par les formateurs de la CCI Bénin, de l’APIEx, du Ministère de l’industrie et du commerce, des douanes béninoises et du port de Cotonou. Faits ambassadeurs du Programme ‘’Comment exporter avec la ZLECAF’’, les formateurs ont été exhortés à transmettre leurs connaissances aux entreprises qui sont au début de leurs expériences d’exportation.

M. M.

25 juillet 2024 par