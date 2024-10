Les entreprises béninoises au contact de la communauté d’affaires Africalink

La communauté des entrepreneurs d’Afrique et d’Europe (Africalink) et les entrepreneurs du Bénin ont exploré les opportunités de collaboration d’affaires, le mardi 15 octobre 2024 à Cotonou.

La rencontre B to B avec Africalink initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) s’est tenue à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Un moment d’échange sur les opportunités d’affaires dans plusieurs secteurs d’activités.

Présent à la rencontre pour des opportunités d’affaires dans le secteur de l’ingénierie et les BTP, Joseph SESSOU explique qu’il a « échangé » avec des « partenaires » qui sont dans la dynamique d’installer une agence au Bénin. Les « échanges » sont « prometteurs », selon lui.

« On a envie de faire un partenariat (…) pour travailler ensemble dans le futur », commente Aurel VISSIN, un médecin. « Je félicite les organisateurs pour cette initiative parce que ça nous permet de nous ouvrir à d’autres horizons, (…) de nourrir des partenariats et faire grandir nos entreprises », s’est-il réjoui.

Sophie BLERVAQUE, Présidente Directrice Générale de l’entreprise française PREAPHARM a souhaité que la rencontre soit régulière. « C’est le genre d’événements qui doit se faire, même au niveau pays, dans plusieurs villes. C’est l’avenir du commerce et de la prospection », a précisé la PDG dont l’entreprise envisage faire la promotion d’une de ses solutions et nouer des partenariats au Bénin.

La rencontre a favorisé l’ échange d’échantillons entre Madina ADAMA, la promotrice d’une entreprise béninoise de l’agroalimentaire et un partenaire spécialisé dans le commerce international. « On a échangé les coordonnées pour s’écrire et voir toutes les formalités à remplir pour que nous allions en partenariat gagnant-gagnant »,

Représentant une entreprise de technologie basée au Tchad et une autre spécialisée dans l’Intelligence Artificielle basée à Marseille, Abdou KOUSSI GUIRSI, a échangé avec des promoteurs immobiliers au Bénin. Le marché se révèle porteur, selon cet ambassadeur Africalink du Tchad. « Il y a un dynamisme de l’entrepreneuriat et nous constatons que ce qui manquait un peu, c’est l’accompagnement à ces jeunes, ces entrepreneurs-là pour leur permettre de s’ouvrir à la sous-région et pourquoi pas à l’international au-delà de l’Afrique », a ajouté Abdou KOUSSI GUIRSI.

Africalink est une communauté d’entrepreneurs d’Afrique, de Méditerranée et d’Europe, qui entend créer des flux de business gagnant-gagnant tout en contribuant à l’amélioration de l’environnement économique sur l’axe Europe/Méditerranée/Afrique.

Elle est initiée en décembre 2017 par la CCI Marseille Provence en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence.

M. M.

17 octobre 2024 par ,