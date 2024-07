Les entrepreneurs béninois à la découverte des financements sur le marché de l’UEMOA

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont présenté aux entrepreneurs béninois les opportunités de financement sur le marché de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La séance s’est déroulée jeudi 04 juillet 2024 au siège de la CCI Bénin à Cotonou.

De l’émission d’actions et d’obligations aux fonds de capital-risque en passant par la titrisation des créances et les financements alternatifs, etc., le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) offre plusieurs options aux entreprises pour « lever des fonds, financer leur croissance ou développer leur notoriété ».

Les entreprises ne sont malheureusement pas informées de ces opportunités malgré leur besoin de financement. C’est dans ce cadre que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, en partenariat avec l’antenne nationale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), une journée d’échanges à l’endroit des entrepreneurs béninois.

La rencontre dénommée ‘’Carrefour d’opportunités’’ s’est déroulée, jeudi 04 juillet 2024 au siège de la CCI Bénin à Cotonou.

Les mécanismes de levée de fonds sur le marché financier de l’UEMOA, les critères et conditions d’accès ont été présentés aux entrepreneurs.

Les obligations vertes ont été également exposées aux entreprises dans un contexte de changement climatique.

« Il est très important que les entreprises puissent orienter également leur stratégie de développement vers ces financements », a indiqué Miguel Tossavi, l’assistant de la Directrice générale de la BRVM lors de sa présentation.

Le marché financier régional est en place depuis 28 ans. Il accompagne les économies des Etats mais aussi le secteur privé. Car, on ne peut parler des Etats et laisser de côté les entreprises, selon les mots introductifs de Pauline Atioukpè Hountondji, directrice générale de l’antenne nationale de la BRVM. La Dg a saisi l’occasion pour remercier le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), son Secrétaire général et toutes leurs équipes pour l’opportunité offerte aux entreprises.

Une séance de questions-réponses a précédé les présentations.

Participant à la rencontre, Franck Adjovi s’est réjoui des échanges et surtout de la qualité des présentations. « Cette séance (…) est allée dans un sens très important pour l’entreprise : le financement. C’est ça qui est le sang qui circule dans les veines d’une entreprise », a ajouté ce responsable d’une entreprise spécialisée dans la production d’eau de table. A l’en croire, les entreprises sont désormais « aguerries pour affronter le futur ».

