Les députés examinent le Budget de l’Etat exercice 2021

Dans le cadre de l’examen et de l’adoption de la loi des finances gestion 2021, un atelier de formation et d’informations a été initié à l’intention des députés. Organisé par l’Unité d’analyse de contrôle et d’évaluation du budget de l’Etat (UNACEB) avec l’appui financier du Projet d’appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections (PARCPOGE), bras opérationnel du PNUD au niveau du parlement, cet atelier vise à faciliter la compréhension des élus de la Nation sur le document budgétaire, et de s’approprier le contenu.

04 communications ont meublé les travaux de cet atelier dont l’objectif est d’aguerrir les députés pour qu’ils s’acquittent de façon responsable de leur mission de législateur dans l’intérêt supérieur de la Nation, et de mieux contribuer aux débats budgétaires en commission.

De façon spécifique, il permettra de renforcer les capacités des députés pour une meilleure compréhension des documents de programmation budgétaire ; d’accroître la connaissance des députés en finances publiques et attirer leur attention sur les enjeux économiques et sociopolitiques qui ont un impact sur les priorités de l’Etat au titre de l’année 2021 ; d’accroître la performance des députés en matière de lecture et d’examen du projet de loi de finances gestion 2021.

Selon le directeur de l’UNACEB, Richard Sinsin, rapporté par La Nation, le renforcement des capacités des députés dans le domaine de la lecture et de l’analyse du budget constitue un élément fondamental pouvant leur permettre d’assurer efficacement leurs missions de vote des lois et de contrôle de l’action gouvernementale.

Le projet de budget de l’Etat gestion 2021 transmis au parlement pour examen et adoption, s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2452,192 milliards FCFA, et projette un taux de croissance de 6% du Produit intérieur brut (PIB).

F. A. A.

3 novembre 2020 par