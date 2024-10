Les compagnies minières en croisade pour l’ouverture de la frontière nigérienne

L’ouverture de la frontière Niger-Bénin préoccupe les compagnies minières installées au Niger. C’est le cas de Global Atomic, une compagnie canadienne.

La compagnie canadienne Global Atomic qui exploitera la mine d’uranium de Dasa (Niger) mise sur l’ouverture dans les plus brefs délais de la frontière du Niger. « Les récentes discussions intergouvernementales de haut niveau sur la réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin ont été positives », a indiqué, jeudi 03 octobre dernier, Stephen Roman, Président Directeur Général de Global Atomic.

Global Atomic espère qu’une « solution sera trouvée à court terme », selon les mots de son PDG.

La fermeture de la frontière du côté du Niger depuis l’arrivée des nouvelles autorités impacte négativement les coûts et les délais de transport et par ricochet la production. Les compagnies minières sont obligées d’emprunter le corridor Niamey-Ouagadougou-Lomé pour leur approvisionnement en réactifs et matériels de production.

