Les chances de Romuald WADAGNI à la présidence de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) aura un nouveau président en mai 2025. A quelques mois de la fin du mandat de l’actuel président, deux candidatures retiennent les attentions. Il s’agit de celle de Romuald WADAGNI, ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances du Bénin, et Samuel MUNZELE MAIMBO, un expert financier de nationalité zambienne qui totalise près de 30 ans à la Banque mondiale.

Pour la succession de Akinwumi ADESINA à la présidence du Groupe de la Banque africaine de développement en 2025, plusieurs candidatures s’annoncent déjà ; mais celles de deux experts financiers sont prises au sérieux.

Au poste de ministre de l’économie et des finances depuis 2016 au Bénin, Romuald WADAGNI aura marqué par les nombreuses réformes structurantes et une gestion rigoureuse des finances publiques, faisant du pays, une destination privilégiée pour les investissements étrangers dans la sous-région. Sa maîtrise des enjeux locaux, ses compétences en négociation et sa connaissance approfondie de « l’architecture financière globale » selon la presse internationale, font de lui l’un des favoris auprès de grands électeurs de la BAD.

L’autre candidature qui retient les attentions à la prochaine présidence de la BAD, est celle de Samuel MUNZELE MAIMBO de la Zambie, grand fonctionnaire de la Banque mondiale qui a gravi les échelons depuis le programme pour jeunes professionnels pour devenir vice-président chargé du budget, de la performance et de la planification stratégique. Il a dirigé au cours de sa carrière, des initiatives majeures de mobilisation de ressources pour l’Association internationale de développement (IDA), et contribué à orienter les priorités de l’institution vers des projets d’impact mondial, comme la lutte contre le changement climatique et la pauvreté.

Outre ces deux candidatures de taille, plusieurs autres financiers projettent leurs candidatures pour la prochaine mandature de la BAD. On retrouve dans le lot, les candidatures du tchadien, Abbas Mahamat TOLLI et du sénégalais Amadou HOTT. Le sud-africain, Bajabulile Swazi TSHABALALA et Ousmane Mamoudou KANE de la Mauritanie seraient également dans la course.

Le président du Groupe de la BAD est élu par le Conseil des gouverneurs ; lequel est constitué des représentants des 81 pays membres qui occupent souvent les postes de ministre des finances et du plan ou des gouverneurs de banques centrales, ou de leurs suppléants dûment désignés.

F. A. A.

7 novembre 2024 par ,