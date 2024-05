Les cartes American Express désormais utilisables aux guichets Ecobank

American Express et le Groupe Ecobank, premier groupe panafricain de services financiers, ont annoncé la signature d’un accord visant à étendre considérablement l’acceptation de la carte American Express dans vingt-et-un pays d’Afrique.

Grâce à cet accord, les titulaires de carte American Express pourront utiliser leur carte dans douze nouveaux pays : le Burundi, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Liberia, le Malawi, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, São Tomé et Príncipe, la Sierra Leone, la Gambie et le Togo. En outre, le nombre de commerçants acceptant les paiements par carte American Express augmentera dans neuf autres pays où la carte American Express est déjà acceptée : le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Nigeria, l’Ouganda, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. L’acceptation de la carte dans ces pays sera mise en place au cours des 12 prochains mois. Ecobank acceptera également la carte American Express dans ses distributeurs automatiques de billets dans tous les pays où elle opère en Afrique (à l’exception du Cap-Vert).

L’accord, qui a été annoncé lors des Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque africaine de développement, renforcera le réseau mondial d’American Express en augmentant le nombre de lieux où les titulaires de carte American Express peuvent utiliser leur carte en Afrique subsaharienne. L’accord permettra également aux commerçants d’attirer une nouvelle clientèle de clients particuliers et de petites, moyennes et grandes entreprises titulaires de la carte American Express en Afrique et dans le reste du monde.

“Nous sommes ravis d’accueillir American Express au sein de notre réseau, confirmant ainsi notre engagement à proposer des solutions de paiement innovantes à nos clients à travers l’Afrique”, a précisé Jeremy Awori, -directeur général du Groupe Ecobank. “Cet accord profitera aux titulaires de carte American Express, en leur offrant un plus grand choix, et aidera les commerçants à développer leurs activités. Il met également en exergue la capacité d’évolution inégalée de l’écosystème et du réseau bancaires sans frontières que possède Ecobank à travers l’Afrique.”

Mohammed Badi, président de Global Network Services chez American Express, a indiqué : “Cet accord avec Ecobank est une étape importante pour l’acceptation des cartes American Express en Afrique, dans la mesure où il nous permettra d’étendre notre présence en Afrique subsaharienne à 42 pays, contre 30 actuellement. Avec le soutien de Ecobank, nous nous réjouissons de pouvoir proposer aux commerçants de ces pays un accès aux titulaires de carte American Express qui dépensent davantage, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde”.

Cette collaboration est en accord avec le programme stratégique de Croissance, Transformation et Rendement mis en place par Ecobank. Ecobank est déterminé à offrir à ses clients particuliers des solutions financières innovantes et faciles d’utilisation par le biais de sa plateforme bancaire unifiée à travers l’Afrique.

À propos de Ecobank Transnational Incorporated

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com.

À propos de American Express

American Express est une société de paiement intégrée à l’échelle mondiale, qui offre à ses clients l’accès à des produits, des connaissances et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent à la réussite de leur entreprise.

Pour en savoir plus, visitez americanexpress.com et rejoignez-nous sur facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, X.com/americanexpress et youtube.com/americanexpress.

Principaux liens vers les produits, les services et les informations sur le développement durable de l’entreprise : cartes personnelles, cartes et services d’entreprise, services de voyage, cartes cadeau, cartes prépayées, services marchands, Business Blueprint, Resy, carte de grande entreprise, voyages d’affaires, diversité et inclusion, développement durable de l’entreprise et rapports Environnement, Social et Gouvernance.

American Express en Afrique

Les produits American Express sont disponibles en Afrique depuis plus de 50 ans et la présence de la société dans la région ne cesse de s’étendre. Les cartes destinées aux particuliers et les cartes/solutions d’entreprise d’American Express sont émises dans plus de 40 pays de la région par l’intermédiaire de sa joint-venture American Express Middle East (AEME), d’accords de licence avec des institutions financières et de l’émission directe de Cartes en dollars internationales (Global Dollar Cards). À travers ses partenaires et AEME, American Express s’engage à augmenter le nombre de lieux où les titulaires de carte locaux, les voyageurs internationaux et les entreprises locales et internationales peuvent utiliser leur carte American Express pour leurs achats quotidiens, leurs activités ou le tourisme dans la région.

29 mai 2024 par