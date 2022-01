Les bas salaires relevés à 60.000F sont exonérés d’impôts

Fixés initialement à 50.000 FCFA, les bas salaires ont été relevés à soixante mille (60.000) FCFA et exonérés d’impôts, a informé le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji. C’était mercredi 05 janvier 2022 lors du point de presse du Conseil des ministres.

Le Nouveau code général des impôts adopté le 8 décembre 2021 à l’Assemblée sur initiative du gouvernement contient plusieurs innovations. En marge du Conseil des ministres, mercredi 05 janvier 2022, Wilfried Léandre, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement a présenté l’une des innovations relatives au salaire. « Il y a eu une innovation majeure dans le Code général des impôts qui a été adopté en fin d’année 2021. Cette innovation veut que désormais soient considérés comme bas salaires, les revenus inférieurs ou égaux à 60.000 FCFA. Avant, c’était à 50.000 francs et il y avait des impôts là-dessus. Aujourd’hui, les bas salaires sont relevés à 60.000 francs CFA dans le nouveau code général des impôts et sont exonérés d’impôts. C’est là aussi une innovation, mais une innovation à relent social pour faire en sorte que les gagne-petits n’aient plus à supporter des charges fiscales qui réduisent davantage leurs revenus. Il faut noter que c’est donc une avancée de ce point de vue là aussi (...). Je crois que c’est une mesure qui est aussi appréciée par les travailleurs dans notre pays et particulièrement ceux que l’on classe dans la catégorie des gagne-petits », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

