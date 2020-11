Les avancées économiques exposées à la Diaspora

« Le Bénin sur la voie du Développement : Défis économiques et diplomatiques », c’est le thème de la conférence organisée samedi 14 novembre dernier par les Béninoises et Béninois de la Diaspora Engagés pour le Développement du Bénin. Ils étaient représentés à cette conférence par Cnddb-Canada, Up-USA, Br-USA, Moele-Bénin-USA, Cnddb-France, Communautés Béninoises en Chine, Russie, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Sénégal, Afrique du Sud, Burkina-Faso.

Deux panels ont meublé la conférence à savoir : « Planification et Programmation du Développement à l’ère de la Rupture » et « Investir au Bénin, une opportunité à saisir - Diplomatie économique ».

Le premier panel présenté par le directeur de Cabinet du ministère du Plan et du Développement du Bénin, M. Alastaire Alinsato a permis de noter « que les investissements publics sont de plus en plus en cohérence avec les prévisions contenues dans les documents de planification du développement ».

Sur plus de 3000 chantiers programmés, « 70% sont ouverts à la date du 30 septembre 2020 ; 40 % achevés et 30% en cours ».

Le gouvernement se base sur la planification et la programmation pour l’atteinte des objectifs.

Le second panel a été présenté par le directeur général de l’Agence de la Promotion de l’Investissement et des Exportations (APIEx), M. Laurent Gangbes, Chargé de Mission du Chef de l’État en Investissement. Les réformes menées par le gouvernement ont permis d’améliorer le climat des affaires.

Au Bénin, il est désormais possible de créer son entreprise sans se déplacer à l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations. Toutes les formalités sont effectuées en ligne (www.monentreprise.bj.). Les investissements en République du Bénin sont réglementés par la loi portant Code des investissements.

A cette conférence, les Béninois de la diaspora ont eu des réponses à leurs différentes préoccupations.

A.A.A.

18 novembre 2020 par