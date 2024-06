Les agriculteurs des 77 communes impressionnés après une immersion à la GDIZ

La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de la promotion de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), en collaboration avec la Chambre nationale d’agriculture du Bénin (CNAB), a organisé une série des visites au profit des producteurs agricoles des 77 communes du Bénin. L’initiative qui a couvert la période du 14 au 29 mai 2024, a permis aux producteurs béninois, de mieux découvrir la zone économique spéciale, la taille des unités de transformation, et les produits finis qui en sortent.

Les producteurs béninois désormais mieux imprégnés des opportunités offertes par la GDIZ pour la transformation des produits agricoles. Et ce, grâce à une série de visites organisées par la SIPI-BENIN et la CNAB pendant environ 15 jours (du 14 au 29 mai 2024). Au cours de ces visites auxquelles des élus communaux et locaux ont pris part, les producteurs venus de toutes les communes du Bénin ont découvert le centre de formation au métier du textile, les unités de transformation de cajou, du soja, la première unité intégrée de textile, mise en place par Bénin textile (Btex), les produits finis qui sortent de ces unités, et la main d’œuvre locale employée pour la transformation.

Très impressionnés par ce qu’ils ont vu, ces producteurs n’ont pas tardé à prendre des engagements vis-à-vis du futur hub industriel béninois. Certains ont promis augmenter leurs productions pour répondre aux besoins immenses de la zone. « Si tous les producteurs peuvent venir, toucher du doigt la réalité de ce que le gouvernement implante ici, c’est eux-mêmes qui vont décider de ne plus passer leurs produits par les frontières. Les milliers de jeunes qui travaillent dans cette zone, y sont parce que les usines ont de la matière première pour tourner », c’est ce qu’a laissé entendre Moïse BANKOLE, un producteur agricole de Pobè, très émerveillé par l’étendue de la zone (1640 ha), la taille des unités de transformation. Il a exhorté à l’occasion, les producteurs agricoles à faire confiance au gouvernement et à approvisionner les unités de transformation de la GDIZ.

Le nombre d’emplois créés au sein de la zone (au moins 12000 selon les chiffres de la SIPI-BENIN), a sidéré Florent Dah BOLINON, transformateur de produits agricoles. Il a souhaité qu’en plus du compte rendu qu’il entend faire à sa base, la Chambre nationale d’agriculture organise de telles rencontres au profit des agriculteurs.

Des appels d’élus communaux pour une amélioration des productions

Lucie SESSINOU, maire de la commune de Kétou, a participé à la visite organisée au profit des producteurs de Kétou et de Pobè dans le département du Plateau, le 28 mai 2024. Emerveillée par ce qu’elle a vu, l’autorité communale a invité les producteurs à ne pas manquer l’opportunité que représente la zone ; à se mettre résolument au travail, et à produire suffisamment de matières premières qui serviront à développer la zone. « C’est un honneur pour le Bénin de disposer d’une zone aussi grande », a confié le maire, rassurant de partager « la bonne nouvelle » aux populations de sa commune.

« Je ne pouvais pas penser qu’au Bénin, à Glo-Djigbé ici, il y avait quelque chose de ce genre qui se passait. C’est vraiment formidable », a laissé entendre pour sa part, le maire de la commune de Djougou avec les producteurs de sa commune, et ceux de Bassila et Ouaké. Idrissou YAYA s’est dit très impressionné par le nombre de jeunes employés au sein de la zone. « Où seraient ces jeunes si la GDIZ n’existait pas ? », s’est interrogé le maire avant d’exhorter les producteurs à « doubler d’ardeur ».

Au cours de ces visites, c’est plusieurs centaines de producteurs qui ont découvert la GDIZ pour la première fois. Les séances d’échanges avec les responsables de la SIPI-BENIN, leur ont permis de mieux comprendre la politique d’industrialisation du gouvernement, passer d’une économie exportatrice de matières premières, à une économie de transformation, afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée, et répondre aux préoccupations des jeunes en termes d’emplois.

F. A. A.

