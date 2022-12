Les actions inscrites dans le secteur de l’énergie au Bénin

Le budget général de l’Etat 2023 a été votée le jeudi 1er décembre 2022. La poursuite de l’autonomisation énergétique et l’électrification rurale sont entre autres les objectifs du gouvernement.

Plusieurs actions prioritaires sont prévues au budget de l’Etat 2023. Il s’agit notamment de la : la construction d’un barrage hydroélectrique Dogo bis d’une capacité de 128 MW, la construction d’une Centrale thermique de 140 MW dans la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé et d’une centrale thermique IPP GENESIS de 40 MW à Maria Gléta, l’amélioration de la performance de la SBEE dans le cadre du Projet d’Amélioration des Services Énergétiques (PASE), la densification du Réseau de Distribution dans 25 Communes du Bénin (PADSBEE-BADEA), la construction d’une centrale solaire photovoltaïque en IPP GREENHEART POWER AFRICA (GPA) de 10 MW, la poursuite du programme MCA Bénin 2 (Projets Réformes, Distribution), etc.

Le budget général de l’Etat, gestion 2023 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3.033,337 milliards FCFA dont le tiers est destiné au actions ayant un fort impact sur le développement durable .

