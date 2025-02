Les Ministres Conseillers invitent l’Opposition à découvrir la GDIZ

En immersion à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) ce mardi 18 février 2025, les ministres conseillers du président Patrice Talon ont été émerveillés. Le collège de ministres a lancé un appel à la classe politique notamment aux opposants et aux jeunes en quête d’emploi.

Le Bénin affiche un PIB de 19,4 milliards de dollars, dont 29 % proviennent de l’agriculture. Cependant, l’économie repose encore largement sur l’exportation brute des matières premières. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a mis en place des réformes d’industrialisation, notamment par la création en 2020 de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). La zone est le fruit d’un joint-Venture entre ARISE group et l’Etat béninois. Elle couvre 1 640 hectares dont 400 hectares ont été développés en 16 mois pour une prévision de 4 ans. La GDIZ se compose de trois zones : commerciale, industrielle et résidentielle. Elle compte une trentaine d’investisseurs et 14 000 emplois y ont déjà été créés. Ce chiffre devrait atteindre 35 000 d’ici 2025 grâce à de nouvelles unités de production. Les industries présentes couvrent plusieurs secteurs, notamment le textile avec la transformation du coton en produits finis (serviettes, nappes, vêtements), l’agroalimentaire avec la transformation du soja et de l’anacarde et la production de céramique.

Les entreprises bénéficient de régimes fiscaux incitatifs (régime des exportations et régime de promotion des échanges communautaires), avec des exonérations de taxes et de droits de douane pour les équipements et une exemption d’impôts pour une période allant de 12 à 17 ans. Le régime des exportations concerne les entreprises qui exportent leurs productions. Les entreprises qui vendent localement sont sous le régime de promotion des échanges communautaires mais font face à une taxe résiduelle sur les matières premières transformées afin d’éviter des distorsions sur le marché. Plusieurs autres commodités dont l’énergie électrique, la fibre optique, les services administratifs sont offerts aux investisseurs.

C’est la présentation faite ce mardi 18 février 2025 aux ministres conseillers lors d’une visite à la GDIZ. A l’issue de la présentation, Béhéton Létondji, Directeur de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI Bénin) a apporté des réponses aux préoccupations de ses hôtes.

La maquette de la zone a été présentée aux ministres conseillers avant l’étape de la visite guidée.

Une immersion qui a permis au collège de ministre de découvrir le centre de formation textile, le Centre Intégré de textile BTex et l’unité de fabrication de céramique.

Ils ont pu voir un stock de vêtements en cours d’acheminement vers l’Europe pour la marque KIABI, des uniformes des Forces armées béninoises, des serviettes et draps confectionnés dans la zone ainsi que des carreaux ‘’Made in Bénin’’ personnalisables à la demande du client.

Emerveillés, les ministres interpellent

« Ce joyau industriel (…) dénote de l’approche industrielle que le président Talon veut donner à notre pays. Et grâce à des réformes audacieuses et des idées fortes en termes d’industrialisation, avec des investissements stratégiques, notre pays est en train de se donner une souveraineté en termes d’industrie et, par la même occasion, de permettre à nos jeunes d’avoir de l’emploi », a salué Janvier Yahouédéou, Ministre conseiller aux services publics et Coordonnateur du collège des Ministres conseillers. Il n’a pas manqué de faire un appel. « Je voudrais prier le Président Yayi Boni de bien vouloir effectuer une visite avec les ténors de l’opposition pour l’adage qui dit ‘’on peut détester quelqu’un mais admirer ses œuvres’’. Donc, c’est un souhait pour que l’opposition béninoise vienne s’enrichir et s’abreuver à la source du savoir et de la manière dont on gouverne un pays pour son image à l’international », a-t-il lancé.

Dans la même veine, Rachidi Gbadamassi, Ministre conseiller à la défense demande à la classe politique béninoise toutes tendances confondues de faire un saut à Glo-Djigbé pour voir ce qui s’y passe. « Même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir », a-t-il ajouté.

La Ministre conseillère à la santé a remercié le président Patrice Talon, « un développeur, un homme de vision », qui a su échanger avec le groupe ARISE pour développer la GDIZ. Claudine Afiavi Prudencio précise que ce qui se fait à Glo-Djigbé est impressionnant. La zone offre un modèle unique d’industrialisation, avec une diversification des activités qui va bien au-delà de ce qui est observé ailleurs.

Impressionnée par le nombre d’emplois déjà créés à la GDIZ Sèdami Médégan Fagla, Ministre conseiller à l’Enseignement supérieur a invité les jeunes à venir s’informer sur les opportunités. « Pour venir travailler à la GDIZ, il suffit d’aller sur le site de l’ANPE, de cliquer, d’aller sur le projet Azôli et de s’inscrire. Il y a davantage d’emplois qui arrivent parce qu’il y a près d’une trentaine d’entreprises qui vont venir s’installer. Il y a des unités qui vont employer à elles seules plus de 5000 personnes », a-t-elle indiqué aux jeunes en quête d’emploi.

Les Ministres conseillers se sont engagés à être des ambassadeurs de la Zone dans les communes du Bénin.

M. M.

18 février 2025 par ,