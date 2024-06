Au Bénin dans le cadre de leur 11e Conférence internationale, les Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France ont visité vendredi 28 juin 2024, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). La délégation conduite par la vice-présidente du Bénin, Mariam CHABI TALATA, Grande Chancelière de l’ordre national, a été reçue par Faki ADJEI, directeur général adjoint de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la GDIZ.

La vocation de la Grande chancellerie est de reconnaître et de récompenser les travailleurs les plus méritants. Mais pour qu’il y ait du travail, il faut créer de l’emploi. C’est ce qu’a souligné Mariam CHABI TALATA, vice-présidente de la République, vendredi 28 juin 2024 lors d’une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, organisée dans le cadre de la 11e Conférence internationale des Grandes chancelleries d’Afrique francophone et de France. Au-delà des thématiques à développer au cours des assises, des sorties de terrain sont prévues pour s’enquérir des initiatives de développement. D’où la descente à la GDIZ, a fait savoir la vice-présidente de la République. Mariam CHABI TALATA et sa suite ont eu droit au cours de la visite, à une séance d’explication avec le directeur général adjoint de la SIPI-BENIN, et une visite dans la salle maquette, avant de descendre dans quelques unités de transformation déjà opérationnelles.

Au cours de la séance d’explication, le directeur général adjoint a rappelé l’ambition du gouvernement en créant la zone. Celle de promouvoir et d’attirer les investissements pour la transformation des produits agricoles ; d’inciter l’investissement béninois et étranger ; de favoriser le développement des productions et des ressources naturelles locales ; et de créer des emplois. Et s’agissant des emplois, la GDIZ, créée en février 2020, a déjà procédé au recrutement de plus de 12.000 jeunes béninois avec l’ouverture de 12 unités de transformations. Selon les projections, d’ici fin 2024, plus de 35.000 autres jeunes seront employés dans 14 unités de production qui seront opérationnelles très bientôt. Il s’agit de « changer structurellement l’économie béninoise et arrêter avec l’exportation brute des matières premières, et de créer de la valeur », a souligné Faki ADJE.

Grand producteur de coton, le Bénin à travers la GDIZ a déjà satisfait des commandes de grandes marques européennes, The Chlidren Place (TCP) aux Etats Unis, et récemment, KIABI, une prestigieuse marque française. Le DGA de la SIPI après avoir informé les hôtes, a annoncé la confection de millions de maillots dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Une annonce qui a suscité des ovations chez les visiteurs très impressionnés.

« Ma prière est que l’expérience du Bénin inspire d’autres pays afin que les jeunes confrontés au problème d’emploi, puissent être recrutés afin que des talents puissent être détectés et que les Grandes chanceliers procèdent à leur distinction », a souhaité la vice-présidente.

« La récompense matérielle ou financière du mérite : Impact social et failles », c’est le thème développé au cours de cette 11e Conférence qui a cours au Bénin du 24 au 28 juin 2024.

