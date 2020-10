Le trésor public lève 22 milliards FCFA

Le Bénin a obtenu ce jeudi 22 octobre, 22 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA au terme d’une émission d’obligations assimilables du Trésor.

Selon le compte rendu de l’agence UMOA-Titres, le Bénin a mis en adjudication un montant total de 20 milliards FCFA. Le montant global des soumissions est de plus de 97 milliards de FCFA. Le Bénin a retenu 22 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption de 22, 66 %.

Il s’agit des OAT d’une maturité de 5 ans mois et 7 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,00% et 6,40% l’an, dès la première année.

A.A.A

