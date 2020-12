Le trafic de données mobiles en Afrique subsaharienne augmentera de 6,5 fois d’ici 2026

• Le trafic moyen par smartphone en Afrique subsaharienne devrait atteindre 8,9 Go

• Les abonnements au haut débit mobile en Afrique subsaharienne devraient représenter 76% de tous les abonnements mobiles d’ici 2025

• Des volumes distincts d’abonnements 5G sont attendus à partir de 2022 en Afrique subsaharienne

L’édition de novembre 2020 du rapport sur la mobilité d’Ericsson (NASDAQ : ERIC) révèle que le trafic de données mobiles en Afrique subsaharienne devrait augmenter de près de 6,5 fois par rapport aux chiffres actuels, le trafic total passant de 0,87EB par mois en 2020 à 5,6EB d’ici 2026. Parallèlement, le trafic moyen par smartphone devrait atteindre 8,9 Go au cours de la période de prévision.

Alors que la demande de capacité et de couverture des réseaux cellulaires continue d’augmenter, les fournisseurs de services devraient continuer d’investir dans leurs réseaux pour répondre à cette adoption et répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. En Afrique subsaharienne, les abonnements mobiles continueront de croître au cours de la période de prévision, car la pénétration du mobile aujourd’hui, à 84%, est inférieure à la moyenne mondiale. On estime que le LTE représentera environ 15% des abonnements d’ici la fin de 2020.

Le rapport sur la mobilité réitère l’importance de libérer plus de spectre en Afrique pour étendre la couverture, améliorer la qualité du réseau et encourager l’adoption du mobile.

Fadi Pharaon, président d’Ericsson pour le Moyen-Orient et l’Afrique, déclare : « Cette dernière édition de notre rapport sur la mobilité met en évidence le besoin fondamental d’une bonne connectivité en tant que pierre angulaire pour répondre à cette adoption alors que la demande de capacité et de couverture des réseaux cellulaires continue de croître à travers l’Afrique. Investir dans l’infrastructure réseau et optimiser les attributions de spectre pour fournir une connectivité 4G étendue, ouvrant la voie à la 5G, sont des exigences essentielles à prendre en compte dans ce parcours et pour accélérer la transformation numérique à travers le continent. Nous continuerons d’investir dans notre leadership technologique et offrirons nos solutions d’infrastructure de pointe pour aider nos clients à saisir les opportunités que la connectivité apportera à l’Afrique. »

Au cours de la période de prévision, les abonnements au haut débit mobile en Afrique subsaharienne (ASS) devraient augmenter, atteignant 76% des abonnements mobiles. Les facteurs favorisants de la croissance des abonnements au haut débit mobile incluent une population jeune et croissante avec des compétences numériques croissantes et des smartphones plus abordables. Sur la période de prévision, des volumes distincts d’abonnements 5G sont attendus à partir de 2022, atteignant 5% en 2026.

Alors que les abonnements 5G et LTE continueront de croître au cours des 6 prochaines années, l’accès par paquets à haut débit (HSPA) restera la technologie dominante en ASS avec une part de plus de 40% en 2026.

Les fournisseurs de services sont en concurrence avec des stratégies distinctes.

En Afrique, la stratégie basée sur les offres est la plus courante, offrant fréquemment une large gamme de services liés aux abonnements mobiles tels que les jeux, la banque mobile et l’assurance. Un examen des offres de services révèle que les fournisseurs de services axés sur les offres ont tendance à associer les performances du réseau à des cas d’utilisation spécifiques et aux attentes des utilisateurs finaux, comme la promotion du meilleur réseau pour le streaming vidéo.

La stratégie axée sur les offres est principalement déployée par les challengers. L’ambition est d’être le premier sur le marché avec de nouvelles offres. La priorité de cette stratégie est de maintenir un haut niveau d’innovation sur le marché pour conquérir des parts de marché, souvent avec des offres uniques, associées à une distribution ciblée. Ces challengers utilisent de vastes campagnes et programmes promotionnels pour gagner du terrain et capitaliser sur leur « avantage de premier arrivé ».

Les fournisseurs de services axés sur les offres travaillent également avec plusieurs partenaires dans le domaine des produits et services. Ils utilisent généralement des technologies modernes - telles que l’intelligence artificielle (IA) - dans leurs opérations, ainsi qu’une large utilisation de stratégies omnicanales pour la gestion de l’expérience client.

Les fournisseurs de services offrant un accès fixe sans fil (FWA) en hausse

En plus du besoin induit par la pandémie, trois facteurs principaux stimulent la croissance de l’accès fixe sans fil (FWA). Premièrement, la demande des consommateurs et des entreprises pour les services numériques se poursuit, ce qui entraîne le besoin de connectivité à large bande.

Deuxièmement, le FWA fourni sur 4G ou 5G est une alternative haut débit de plus en plus rentable dans les zones où la disponibilité des services fixes, tels que le DSL, le câble et la fibre, est limitée. L’augmentation de la capacité, permise par de plus grandes allocations de spectre et des progrès technologiques pour les réseaux 4G et 5G, entraîne une efficacité accrue du réseau en termes de coût par gigaoctet livré.

Troisièmement, les nations alimentent la connectivité à large bande grâce à des programmes et des subventions, car elle est considérée comme vitale pour les efforts de numérisation et la croissance économique.

