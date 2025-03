Le secteur privé béninois au cœur de la nouvelle stratégie de la BOAD

En mission au Bénin dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie-pays, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a tenu une rencontre avec les acteurs du secteur privé béninois ce mardi 18 mars 2025. Cette séance de travail a réuni à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), des représentants de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), du Conseil Privé des Investisseurs au Bénin (CIPB) et de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Bénin (APBEF Bénin).

La CCI Bénin a exprimé sa fierté d’accueillir la mission de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). L’institution consulaire saisit les opportunités offertes par ces missions pour partager les besoins des opérateurs économiques béninois, selon Joëlle VIDEHOUENOU, la Directrice des opérations de la CCI Bénin Représentant le Secrétaire général Raymond ADJAKPA ABILE.

Elle a souhaité de fructueux échanges à la délégation de la BOAD et aux acteurs du secteur privé.

Sandra AMICHIA, Cheffe de Mission Résidente de la BOAD au Bénin, a salué l’accueil chaleureux et la collaboration renforcée entre la BOAD et les autorités béninoises. L’action de la BOAD ces quatre dernières années a contribué à hauteur de 380 milliards de FCFA pour le Bénin, dont 30% pour le secteur privé, a-t-elle rappelé. Elle a précisé que le plan stratégique DJOLIBA 2021-2025 étant dans sa dernière année de mise en œuvre, la mission actuelle vise à préparer la stratégie-pays pour les cinq prochaines années. « Nous voulons mieux nous aligner sur les priorités de l’État du Bénin et du secteur privé », a ajouté la Cheffe de Mission Résidente.

Secteur privé au cœur de la stratégie-pays de la BOAD

Roméo Modeste KABORE, Responsable des Etudes, Statistiques et Recherche à la BOAD, a détaillé les enjeux de cette mission. « Il s’agit au cours de cette mission d’identifier les priorités et les besoins des États et de collecter toutes les informations qui seront utiles pour l’élaboration de cette stratégie. Nous voudrons déjà à cette réunion de lancement recueillir certaines orientations et en mettant l’accent sur trois points d’attention », a-t-il expliqué.

L’objectif de la rencontre, est de « relever les priorités du développement du secteur privé et quelles sont à date les priorités (…) et les secteurs d’intérêt en ce qui concerne le secteur privé ».

« Nous finançons le secteur privé depuis près de 35 ans. Et 30% de notre portefeuille est consacré à ce secteur », a-t-il indiqué avant d’ajouter que la BOAD ambitionne d’augmenter la part de ses financements au secteur privé.

L’un des autres défis majeurs relevés est la nécessité de financer des projets qui aient un véritable impact sur l’économie béninoise, en mettant l’accent sur les projets intégrateurs et les initiatives climatiques. « Nous devons nous concentrer sur des projets mûrs et voir comment les soutenir pour les rendre finançables », a ajouté M. KABORE.

La BOAD organisera une séance de restitution des conclusions à l’issue de sa mission.

M. M.

