Le produit net bancaire de BOA-Bénin en hausse de 18,01%

Bank Of Africa (BOA) Bénin a enregistré une hausse de 18,01% de son produit net bancaire (PNB) au premier semestre 2020.

Selon le rapport d’activités du premier semestre 2020 de la BOA-Bénin, le PNB s’est établi à 22,950 milliards de FCFA contre 19,448 milliards de FCFA au premier semestre 2019.

Les dépôts clientèle ont atteint 648 milliards de FCFA à la fin de juin 2020, soit une augmentation de 4,4 % sur le semestre et avec une réalisation budgétaire de 100%.

A en croire les responsables de la Banque, « le produit net bancaire en hausse de 18% est le corollaire de la hausse des produits des emplois et les titres de placement suivi d’une maîtrise du coût des ressources au premier semestre 2020 ».

Le coefficient d’exploitation de la banque s’est amélioré en passant de 55,5% en 2019 à 50% à fin juin 2020.

« Le total de bilan a progressé de 3% sur les six derniers mois passant de 920,808 milliards de FCFA à 945,063 milliards de FCFA à fin juin 2020 », peut-on lire dans le rapport.

Le coût du risque est passé de 367 millions FCFA à fin juin 2019 à 3,153 milliards FCFA à fin juin 2020. En ce qui concerne le résultat brut d’exploitation, il a augmenté de +32,73% passant de 8,650 milliards de FCFA au 30 juin 2019 à 11,481 milliards de FCFA au 30 juin 2020.

Le résultat net croit et passe de 7,957 milliards de FCFA à 8,081 milliards de FCFA à fin juin 2020.

Le rapport renseigne qu’ « un modèle prévisionnel a été élaboré dans le cadre de l’évaluation de l’impact de la pandémie Covid-19 sur les résultats au 30 juin 2020 ».

Le produit net bancaire ressorti de ce modèle prévisionnel est de 21,154 milliards, le résultat brut d’exploitation de 9,917 milliards et le résultat net de 3,225 milliards pour des budgets initiaux au 30 juin 2020 respectivement de 21,795 milliards, 9,655 milliards et 7,857 milliards FCFA.

Selon les responsables de la Banque, des travaux sont en cours avec les structures centrales du groupe pour actualiser le même modèle pour les prévisions au 31 décembre 2020.

