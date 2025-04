Le plan stratégique 2024-2029 de l’ADPME approuvé

Le gouvernement a approuvé ce mercredi 23 avril 2025 en Conseil des ministres, le plan stratégique 2024-2029 de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises.

L’Agence de développement des petites et moyennes entreprises est dotée d’un nouveau plan stratégique pour la période 2024-2029. Le document a été approuvé ce mercredi 23 avril en Conseil des ministres.

Ce nouveau plan stratégique selon le communiqué du gouvernement, vise à permettre à l’Agence de disposer d’un outil de planification à moyen terme et d’un référentiel de programmation de toutes ses interventions sur la période de référence. « Il l’aidera à faire des choix stratégiques en vue de déployer ses outils opérationnels, dans le cadre de sa mission consistant à contribuer à la promotion et au développement des micros, petites et moyennes entreprises au Bénin à travers l’orientation, l’accompagnement, le financement et la facilitation de l’accès aux marchés », détaille le communiqué qui précise par la suite qu’ « un plan d’action et un cadre de mesure des performances y sont associés, dans une approche mixte impliquant l’ensemble des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial au Bénin ».

Le plan stratégique 2024-2029 de l’ADPME postule qu’« A l’horizon 2029, les micros, petites et moyennes entreprises béninoises, avec un tissu renforcé, émergent et contribuent à la transformation structurelle de l’économie béninoise ».

F. A. A.

24 avril 2025 par ,