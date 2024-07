Le parc textile de la GDIZ, un espoir pour les jeunes en quête d’emploi au Bénin

Une vaste opération de recrutement au profit des unités de transformation opérant dans le secteur du textile à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a drainé un monde impressionnant de jeunes du 12 au 13 juillet 2024, à l’ex CPR de la mairie de Natitingou. L’opération initiée pour l’enregistrement des jeunes des départements de l’Atacora et de la Donga, a connu également la participation des jeunes des autres départements de la région septentrionale du pays.

Des opportunités pour les jeunes en quête d’emploi à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Les unités de transformation de coton au sein de la zone économique spéciale procèdent au recrutement de personnel. Une opération d’enregistrement a permis de recenser des milliers de jeunes du 12 au 13 juillet 2024, à Natitingou. Le but visé est d’insérer ces jeunes en quête d’emplois dans le secteur textile de la GDIZ, grâce au dispositif AZOLI de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).

Outre les jeunes de la Donga et de l’Atacora, ceux des autres départements du Nord-Bénin, ont également fait le déplacement de l’ex CPR de Natitingou, pour tenter leur chance.

L’Agence nationale pour l’emploi à travers une publication évoque le cas de Asséli, une jeune fille peulh. Elle aurait parcouru plus de 90 km depuis Kouandé, pour participer aux tests de recrutement avec son cousin Dembo. Leur espoir selon l’ANPE, est désormais tourné vers la GDIZ pour une stabilité professionnelle.

L’opération lancée par le conseiller technique, Eric Nata, représentant le ministre Modeste Kérékou, a connu la présence du secrétaire technique du ProDIJ, Wilfreed Gbessi, et du chef antenne de l’ANPE de l’Atacora, Engèle Gangbè.

Mohamed Aminn Bouraima, directeur adjoint des ressources humaines de Bénin textile (Btex), l’une des unités intégrées de textile à la GDIZ était également présent au lancement de l’opération. Ce dernier a mis l’accent sur le sérieux et la transparence qui caractérisent l’opération.

Dans le cadre de la transformation du coton au Bénin, la GDIZ a décroché pour la Société des Textiles du Bénin (STB), une des unités opérant dans le secteur textile, un financement de 52,3 milliards de francs CFA auprès d’un consortium de banques.

En 02 ans d’exploitation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, c’est plus de 12.000 emplois déjà créés, pour des projections estimés à plus de 35.000 emplois d’ici à fin 2024.

