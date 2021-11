Le groupe Nks installe une unité de transformation de noix de cajou dans la Gdiz

À propos de GDIZ

Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie - BENIN (SIPI BENIN SA), est un Partenariat Public-Privé entre la République du Bénin et le groupe ARISE IIP, spécialisé dans le développement des zones économiques spéciales (Plateforme Industrielle d’Adétikopé au Togo, Zone Economique Spéciale de N’Kok au Gabon).



La GDIZ est une zone industrielle de pointe de 1640 hectares créée afin de faire du Bénin un hub industriel et d’assurer la transformation locale de produits agricoles à l’instar de la noix de cajou, du coton, du karité, de l’l’ananas, du soja, etc. et de capter de manière beaucoup plus importante la plus-value de nos produits agricoles.



La GDIZ a été conçue pour être un parc industriel moderne, respectueuse des normes environnementales et sociales les plus élevées, et destinée à fournir un cadre propice à différentes industries, notamment :

• les industries de transformation de noix de cajou ;

• les industries de filature et de tissage du coton ;

• les industries de fabrication de vêtements ;

• les industries agroalimentaires ;

• les industries du bois, etc.



300 000 - 350 000 emplois sont prévus dans cette zone d’ici 2030 (notamment 100 000 emplois dans la transformation de noix de cajou et 200 000 - 250 000 emplois dans la filature / tissage du coton et la fabrication de vêtements).

Le montant estimé de l’investissement est de 1,5 milliards de dollars US sur une période de huit (8) années pour aménager et développer la GDIZ.