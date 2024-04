Le gouvernement crée la Société béninoise des infrastructures d’eau (SoBIE SA)

La Société béninoise des Infrastructures d’Eau (SoBIE) S.A. est créée jeudi 11 avril 2024 en Conseil des ministres. Les statuts de la nouvelle société ont été adoptés lors de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement.

Création d’une société en charge des infrastructures en eau au Bénin. La décision a été prise jeudi 11 avril 2024 en Conseil des ministres. La SoBIE SA selon le communiqué du Conseil des ministres, participe de la mise en place d’un nouveau dispositif institutionnel performant et transparent, favorisant une répartition harmonieuse des rôles entre la maîtrise du patrimoine d’une part, le suivi de l’exploitation et de la maintenance d’autre part.

La SoBIE SA selon le communiqué du Conseil des ministres, est une société de patrimoine qui aura notamment pour charge, la planification du secteur sur la base des objectifs de développement fixés par l’Etat ; la recherche de financement et la mise en œuvre des programmes d’investissement ; le renouvellement des ouvrages et installations incombant à la partie publique, suivant les dispositions des contrats de délégations de service ; et la gestion physique et comptable du patrimoine du secteur de l’hydraulique, notamment la valorisation et l’amortissement des immobilisations.

Elle assurera par ailleurs, le suivi de l’exécution des délégations de gestion du service public de l’eau potable et le contrôle du respect des obligations, des critères de qualité et des objectifs de performances assignés aux opérateurs, renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

