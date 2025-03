Le financement des femmes entrepreneures au cœur d’un Talk spécial

Dans la dynamique de soutenir et d’accompagner les initiatives portées par les femmes, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) en partenariat avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Société Générale Bénin (SGB) a organisé un atelier d’échanges à l’intention des femmes entrepreneures ce vendredi 21 mars 2025 à la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bénin (CCI Bénin). La séance riche et inspirante vise à offrir à ces femmes, un cadre de dialogue et d’accompagnement qui leur permet de mieux appréhender les opportunités de financement et d’appuis techniques disponibles pour leurs projets PME/PMI.

La CDC Bénin priorise les réflexions axées sur les opportunités de financement et d’appuis techniques des projets PME/PMI portées par les femmes, à chaque édition de la Journée internationale des droits des femmes (JIF). Faisant suite aux réflexions menées l’an dernier, un panel de discussions sur « Les critères et modalités d’accès aux différents mécanismes de financement » a été animé par Abdel-Hafiz BAKARY, analyste financier à la BOAD, Alley Wahab DJOBO, chef service inclusion financière à la direction de l’inclusion financière et de l’éducation financière, Edmond DJIDONOU, chef division ingénierie financière et financement des PME à la CDC Bénin, et Idaya ASSANI, directrice « Clientèle Entreprises » de la SGB. Il a permis de mieux édifier ces femmes dont les actions concourent à la création de richesse dans le pays. Chacun d’entre eux a exposé au cours des échanges constructifs et enrichissants, les possibilités de financement que leurs institutions financières offrent aux PME/PMI.

Le manque d’information, une insuffisance à corriger

Faute d’informations, beaucoup de femmes ignorent les opportunités d’accompagnement et de financement qu’elles peuvent obtenir auprès des institutions financières. La directrice générale de la CDC Bénin, Maryse LOKOSSOU l’a souligné dans son mot introductif. « Le seul moyen / instrument de financement que les femmes entrepreneures connaissent au Bénin, ce sont les prêts bancaires », a-t-elle signifié. A l’en croire, en fonction du stade de maturité de l’entreprise, il y a d’autres instruments de financement que les promotrices doivent privilégiés. La qualité du dossier que l’entrepreneure présente à une banque selon ses explications, permet également d’avoir plus ou moins de chances de bénéficier d’un accompagnement. Autant de possibilités qui sont très peu connues des acteurs intervenant dans le secteur de l’entreprenariat féminin au Bénin, et qui explique selon la directrice générale, la séance de sensibilisation qui vise à « renforcer leur éducation financière » ; un élément important pour leur réussite, afin que l’autonomisation tant prônée, se concrétise.

Le financement des PME, une priorité gouvernementale

Le Directeur de Cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, représentant le ministre, a réitéré l’engagement du gouvernement à améliorer l’écosystème entrepreneurial au Bénin ; lequel s’est déjà matérialisé par la mise en place d’instruments et d’outils destinés à satisfaire les demandes en matière d’accompagnement et de financement des entreprises. Ayedero OKOUDJOU a cité à titre illustratif, l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), et le Fonds National de Développement Agricole (FNDA), qui s’occupe essentiellement des activités relevant du secteur agricole. A ces deux grandes structures de financement, s’ajoutent également des initiatives soutenant les projets portés par les femmes.

En plus du panel modéré par Christiane TOSSOU, présidente de WIFUND, et élue consulaire à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Stéphane TOMPIEU-ZOUO, directeur commercial à la SGB, a animé une communication sur « L’accès au financement bancaire : opportunités et préparation ». Comme lui, la cheffe de la mission résidente de la BOAD au Bénin, Sandra A. de SOUZA a entretenu les entrepreneures sur la thématique intitulée « Financer l’ambition : Rôle des Banques de développement dans l’entreprenariat féminin ». La manière de structurer son projet d’entreprise afin de pouvoir lever des fonds et une séance de pitch ont meublé les travaux de ce talk spécial marqué par un partage d’expériences dont la plus enrichissante, est celle de la promotrice de LAMA AGRO Bénin, une entreprise intervenant dans le secteur du maraichage. La promotrice, Mariam LAWANI, après la première édition de CDC Bénin Talk en 2024, a pu obtenir un financement de l’ADPME, l’une des structures mises en place par l’Etat pour appuyer les PME/PMI.

