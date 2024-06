Extension du dragage du lac Ahèmé de Docloboué à la bouche du Roy

Après le dragage pilote du lac Ahémé et de ses chenaux réalisé avec satisfaction au niveau du carrefour de Djondji-Houncloun, le gouvernement autorise l’extension de Docloboué à la Bouche du Roy. La décision a été prise mercredi 12 juin 2024 en Conseil des ministres.

En Conseil des ministres ce mercredi 12 juin 2024, le gouvernement a marqué son accord pour l’extension des travaux de dragage pilote du lac Ahémé et ses chenaux, de Docloboué à la Bouche du Roy. Le but visé selon le communiqué du Conseil des ministres, est de faciliter la navigation fluviale et la migration des espèces halieutiques entre l’océan et les eaux continentales.

Dans le cadre de la réhabilitation de ce lac et ses chenaux, le dragage pilote lancé au niveau du carrefour de Djondji-Houncloun a été mené à terme de façon satisfaisante. Le volume des sédiments dragués selon le gouvernement, a atteint 8.737.415 mètres cubes, soit 104,6% du volume estimé. « L’entreprise a par ailleurs réalisé 12,5 hectares de mangrove pour une superficie initialement envisagée de 10 hectares, soit un taux de réalisation de 125%. De même, les ouvrages prévus, constitués de deux passerelles à Mêko et Haata et de quatre embarcadères / débarcadères à Djondji, Houncloun, Mêko et Gonko, ont été exécutés. Deux réserves biologiques de repeuplement naturel du plan d’eau en défens de pêche et des étangs piscicoles ont également été construits », indique le compte rendu de la réunion hebdomadaire de l’exécutif.

A travers l’extension Docloboué à la Bouche du Roy, le gouvernement entend maximiser les gains de la première opération.

