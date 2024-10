Le directeur des douanes chinoises salue la qualité du textile à la GDIZ

Une délégation des responsables des douanes chinoises a visité la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) dans l’après-midi de ce mercredi 23 octobre 2024. La délégation conduite par le directeur général adjoint de la douane de GonBei, Yang HAI, représentant le directeur général des douanes chinoises, a salué la qualité des produits textiles au sein de la zone économique spéciale.

« Le textile fabriqué à base de coton produit au Bénin est de très bonne qualité », c’est le témoignage rendu par Yang HAI, directeur général adjoint de la douane de GonBei après une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé ce mercredi 23 octobre 2024. Le représentant du directeur général des douanes chinoises a visité l’une des unités de confection de vêtements et la société Benin textile (Btex), la première unité intégrée de textile déjà opérationnelle dans la zone. Sidéré par la taille des installations et la qualité des vêtements confectionnés, il s’est dit très honoré et fier de visiter une zone d’envergure qui d’après lui, pourra exporter ses produits partout dans le monde.

Des commandes de grandes marques européennes et américaines déjà satisfaites

Le parc textile de la GDIZ, équipé d’unités de confection de vêtements et des unités intégrées de textile permet de transformer 40 000 tonnes de fibres de coton. La qualité des vêtements confectionnés grâce à ces installations de pointe, a également permis de satisfaire les commandes de grandes marques européennes et américaines, The Children Place (TCP), US Polo, et KIABI, pour ne citer que celles-là. Une importante commande de la FIFA est en instance pour la prochaine Coupe du monde, et diverses compétitions organisées par la faîtière du football international.

Yang HAI et sa suite ont été accueillis par Faki ADJEI, directeur général adjoint de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation et de l’aménagement de la zone. Avec lui, il a eu droit à une séance d’explication suivie d’une visite guidée dans une unité de confection de vêtements et à la société Benin textile (Btex), la première unité intégrée de textile déjà opérationnelle à la GDIZ.

Cette visite de la délégation des douanes chinoises s’inscrit dans le cadre de la signature de l’Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des Programmes d’opérateurs agréés (OEA) des administrations douanières du Bénin et de la Chine ; et pour laquelle la délégation chinoise séjourne au Bénin depuis le 22 octobre 2024. Une initiative phare destinée à renforcer davantage les liens de coopération économique entre les deux pays.

