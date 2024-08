Le délai du concours TREMPLIN STARTUP UEMOA prorogé

L’appel à candidatures ouvert dans le cadre de la troisième (3ème) édition du Concours TREMPLIN STARTUP UEMOA est prorogé jusqu’au 3 septembre 2024.

Initialement prévu pour être clôturé le 20 août, le dépôt de candidatures au Concours TREMPLIN STARTUP UEMOA, 3ème édition, est prorogé jusqu’au 3 septembre 2024 à 23 h 59 min Temps Universel.

Le Concours TREMPLIN STARTUP UEMOA est organisé simultanément dans les huit (08) États membres de l’UEMOA tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo par la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), en collaboration avec la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA (CCR-UEMOA) et les Chambres Consulaires nationales (CCn) des États membres de l’UEMOA.

Cette 3ème édition du concours cible les startups œuvrant dans le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) et qui utilisent une stratégie marketing créative et digitale pour promouvoir le contenu culturel, artistique et/ou patrimonial.

Les secteurs des ICC concernés sont, entre autres, le Cinéma et l’audiovisuel, la Musique, les Arts vivants, l’Édition, les Arts visuels, l’Artisanat d’art, le Design, la Mode et les Jeux vidéo.

Le Concours TREMPLIN STARTUP UEMOA a pour objectif de soutenir les efforts de promotion d’un entrepreneuriat moderne et innovant et d’accélérer le développement des startups de l’espace communautaire UEMOA. Plus spécifiquement, le Concours vise à identifier, récompenser et accompagner les meilleures startups qui se démarqueront par la qualité de leur activité et de leur impact, ainsi qu’à encourager les efforts les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat.

