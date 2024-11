Le chargement du pétrole brut nigérien monte en régime à Sèmè

Les chargements du pétrole brut nigérien s’enchainent via la plateforme pétrolière de Sèmè-Kpodi. Après un 4e chargement de 155 000 m3 avec le navire citerne Front Coral le mercredi 16 octobre 2024, deux autres navires sont annoncés dans les eaux béninoises dès ce dimanche 03 novembre.

Le Nordic Harrier et le Front Crystal sont les deux autres navires annoncés dans les eaux béninoises pour des chargements du pétrole brut nigérien. Le premier selon nos sources, est attendu dans les eaux béninoises dès ce dimanche 03 novembre 2024. Il sera suivi du Front Crystal le mercredi 13 novembre prochain. Les volumes de chargement à bord de ces deux navires ne sont pas encore connus.

L’arrivée du Nordic Harrier et du Front Crystal porte à 06 le nombre de chargement du brut nigérien via la plateforme de Sèmè-Kpodji, depuis le démarrage des opérations d’exportation. Ces chargements renforcent l’importance du Pipeline Bénin-Niger et la coopération entre les deux pays, mise à l’épreuve avec la dernière crise.

F. A. A.

1er novembre 2024 par