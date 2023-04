Le café est-il en danger ?

Qu’il soit moulu ou en capsules, le café pourrait bien, demain, être victime de son succès … et du réchauffement climatique ! En effet, paradoxalement, alors que l’inflation galope, la consommation de café ne semble pas pour autant marquer le pas. La troisième boisson la plus bue au monde, après l’eau et le thé, est et demeure un nouvel or noir. La multiplication des cafetières et autres systèmes à capsules, de Nespresso à Dolce Gusto, aura il faut dire largement contribué à booster tant la consommation que le prix au kilo d’un plaisir qui confine de plus en plus au luxe.

Judikael Hirel

Certes, la crise du Covid est passée par là, empêchant des mois durant les grains de café de traverser la planète depuis les tropiques où ils sont cultivés pour être torréfiés puis importés. De quoi faire exploser les prix, alors que ce marché pèse déjà près de 400 milliards d’euros à l’échelle mondiale. D’autant plus que si la consommation mondiale de café ne cesse d’augmenter, portée par un marketing redoutablement efficace, la production, elle, marque le pas, en baisse de plusieurs millions de sacs par an (l’unité de mesure en matière de café étant en effet le sac de 60 kg).

Mais demain, il va peut-être falloir que la planète entière apprenne à être moins accro au café. En effet, il suffit d’un aléa météorologique pour que la production d’un pays s’effondre. Or les aléas climatiques à venir, dans le contexte actuel de réchauffement de la planète, sont plus une certitude qu’une hypothèse. Et, malheureusement, le caféier arabica est un arbuste d’altitude aussi fragile que capricieux : pour s’épanouir et donner du grain à moudre, il lui faut de l’air frais et une température idéalement située entre 18 et 20°C. Brésil, Colombie, Vietnam, Indonésie… Au rythme auquel la planète se réchauffe à l’heure actuelle, cela signifie que la moitié des surfaces dédiées à la plantation de café pourraient avoir disparu à l’horizon 2050. En cas de réchauffement modéré ou élevé (plus de 2 degrés Celsius), d’ici 2050, la production de graines serait même réduite de 73 à 88% dans les zones actuellement les plus propices à la culture du café.

S’il faut continuer à le cultiver là où il existe, il n’existe que deux solutions. La première est d’en optimiser les conditions de production, en irriguant mieux, en ombrageant les caféiers, en pratiquant la polyculture. Des améliorations qui auront un coût, qui ne pourra que se répercuter sur celui du café. L’autre solution est scientifique : parvenir à mettre au point des espèces hybrides plus à même de résister à la chaleur. Mais la totalité de la production mondiale n’étant issue que de deux espèces, le pari est loin d’être gagné…

Judikael

31 mars 2023 par