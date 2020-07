Le budget de l’Etat 2021 réduit de 3,5%

En raison de la crise sanitaire du Coronavirus et son impact sur l’activité économique sur les plans mondial, sous-régional et national, les prévisions budgétaires de l’année 2021seront réduites de 3,5%. Le député Gérard Gbénonchi, président de la Commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale a annoncé la nouvelle ce dimanche 05 juillet sur l’émission Zone Franche de Canal3.

Selon le député, le taux de croissance de 7,6% prévu pour le Bénin sera revu à la baisse soit à 3,5%. La crise sanitaire qui secoue le monde entier avec son corollaire des mesures de confinement prises par un certain nombre de pays, rappelle-t-il, ont atteint négativement l’économie mondiale.

« Au plan régional, c’est la même chose, et au plan interne, le Bénin n’y échappe pas », a indiqué le président de la Commission des finances et des échanges.

M.Gbénonchi a souligné que le Fmi dans ce contexte a projeté qu’au plan mondial, « la croissance ne sera plus ce qu’elle était ». Pour cette raison, le gouvernement a annoncé que le taux de croissance sera revu à 3,5%.

A en croire le député, le projet de loi de finances n’est pas encore détaillé. Il s’agit pour le moment des grandes orientations.

Concernant le projet de loi des finances exercice 2021, le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni a soumis le débat d’orientation budgétaire aux parlementaires le lundi 29 juin dernier.

F. A. A.

