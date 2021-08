Le bitumage de la ‘’route du coton ‘’ lancé en octobre

Les travaux de construction de la route Djougou-Péhunco-Banikoara encore appelée ‘’route du coton’’ seront lancés en octobre prochain. L’axe routier Béroubouay-Kandi-Malanville sera également lancé dans la même période. C’est le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji qui a donné l’information vendredi dernier sur AskGouv.

Le bitumage de la route Djougou-Péhunco-Banikoara va démarrer en octobre 2021, a fait savoir Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. « Les entreprises sont connues et elles sont en place. En principe, au cours du mois d’octobre à venir, les travaux seront lancés. La route du coton sera une réalité », a rassuré le porte-parole du gouvernement sur AskGouv le vendredi dernier.

Il s’agit d’une route longue de 209,68 kilomètres. Sa construction se fera par lots de quatre. Le premier lot (Djougou-Péhunco), long de 72,48 km a une durée d’exécution de 30 mois. Le deuxième lot (Péhunco-Kérou), long de 72,94 km sera également réalisé en 30 mois. Le troisième lot (Kérou-Pk), long de 38,56 km aura une durée d’exécution de 24 mois et le quatrième lot (Pk-Banikoara) d’une longueur de 25,70 km sera réalisé en 24 mois.

Pour un montant de 132 milliards FCFA, les travaux une fois achevés vont faciliter le transport des marchandises de cette zone réputée productrice de coton.

Trois bailleurs de fonds à savoir la Banque Africaine de Développement (BAD) pour une contribution de 107 milliards FCFA sous forme de prêt et 6,173 milliards FCFA en don, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour un prêt de 17 milliards FCFA et l’Etat béninois pour une contribution de 2 milliards FCFA participent à la réalisation du projet.

