Le bilan de la CDC Bénin en hausse de 12 %

La Caisse des Dépôts et Consignation du Bénin a enregistré une performance financière à fin décembre 2023. Le bilan de la CDC Bénin a connu une hausse de 12 %.

« Le total du bilan de la Caisse des Dépôts et Consignation du Bénin s’est consolidé de 102 919 millions de FCFA pour s’établir à 958 687 millions de FCFA contre 855 768 millions de FCFA à fin décembre 2022, soit une progression de 12% (+102 919 millions de FCFA) », renseigne le rapport annuel et RSE 2023 de la CDC Bénin.

L’exploitation de la CDC Bénin a dégagé un résultat net bénéficiaire de 15 287 millions de FCFA contre 14 935 millions de FCFA à la même période de l’année 2022. Ce résultat au 31 décembre 2023 résulte de « l’effet conjugué des produits nets (18 349 millions de FCFA) et des charges d’exploitation (2 847 millions de FCFA).

A fin décembre 2023, la rentabilité d’exploitation qui rapporte le résultat net au Produit Net Bancaire est de 83,3% contre 87,9% en 2022. Ce qui confirme la solidité de l’ensemble des opérations réalisées par la Caisse.

Durant l’exercice, il y a eu plusieurs initiatives telles que le Plan Stratégique 2021-2025, de la gouvernance et de l’organisation, la mobilisation accrue des ressources domestiques et le soutien renforcé au système financier national.

Selon la directrice générale de la CDC Bénin, Maryse Lokossou, « les performances notables de la CDC Bénin en 2023 sont le fruit d’un soutien politique fort de la part du Chef de l’État, d’un accompagnement efficace de la Commission de Surveillance, de Surveillance, de stratégies ingénieuses déployées par la Direction Générale et de la confiance renouvelée de nos parties prenantes et partenaires ».

