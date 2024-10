Le REAO Bénin effectue sa rentrée annuelle

La section béninoise du Réseau de l’entreprise en Afrique de l’Ouest (REAO) a effectué sa rentrée annuelle le vendredi 11 octobre 2024. L’événement placé sous le parrainage d’Awa DIARRA, présidente de la section malienne du REAO, a été rehaussé par la présence de Romuald WADAGNI, ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances.

« De l’État Régulateur à l’État Entrepreneur : Perspectives et opportunités pour le secteur privé », c’est le thème développé à la rentrée annuelle du Réseau de l’entreprise en Afrique de l’Ouest. La communication animée par le Pr Albert HONLONKOU, il a suscité un vif intérêt des participants.

Cette rentrée annuelle selon Alain AMOUSSOUKPEVI, président du REAO Bénin, est une occasion de relancer ce creuset qui rassemblait de grands noms du monde des affaires au Bénin.

Intervenant à l’occasion de cette rentrée annuelle, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a apporté des clarifications aux préoccupations des acteurs du secteur privé, notamment en ce qui concerne le caractère ambivalent du rôle de l’État en tant que régulateur et entrepreneur. Romuald WADAGNI a expliqué de long en large, la vision de l’État pour un secteur privé performant, perçu comme le véritable moteur du développement économique du pays. Les discussions ont mis en lumière l’importance d’un partenariat stratégique entre l’État et le secteur privé, et la nécessité d’adapter le cadre réglementaire pour encourager l’innovation et l’investissement.

A propos du REAO

Le Réseau de l’entreprise en Afrique de l’Ouest a été créé en 1993 par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), et le Clud du Sahel. Le réseau qui comptait 13 pays à sa création, se veut être « réponse novatrice au défi du développement d’un secteur privé moderne en Afrique de l’Ouest ».

Au Bénin, il comptait 11 membres à savoir, Armand GBO, Yves AMOUSSOU, Théophile CAPO CHICHI, Johannes DAGNON, Henri GOUTHON, Eustache KOTINGAN, Lambert KOTY, Mathieu LAWSON, Charles NOBRE, Honorat SAIZONOU, et Patrice TALON, actuellement président de la République.

Le REAO vise plusieurs objectifs. Il s’agit de :

Contribuer à l’amélioration du dialogue entre le secteur privé et l’État ;

Améliorer la compétitivité de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest ;

Participer activement à la Restructuration Financière des Entreprises ; Favoriser l’émergence d’une classe d’entrepreneurs en Afrique de l’Ouest ;

Faciliter l’accès aux moyens de Financement ;

Améliorer la circulation des Informations commerciales ;

Encourager les initiatives d’intégrations économiques.

