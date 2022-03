Le PAPME accumule 5.203 milliards FCFA de dette

Système Financier Décentralisé sous l’administration d’un liquidateur selon l’arrêté n°3045- c/MEF/CAB/SGM/ANSSFD/DAR/SA/196SGG20 du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 17 novembre 2021, le PAPME (Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises) laisse une ardoise de dette de 5.203 milliards FCFA.

L’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) a accumulé des dettes de l’ordre de 5.203 milliards à l’égard de la Caisse Autonome d’Amortissement, de la BOA, des fournisseurs et des employés. Le Système Financier Décentralisé (SFD) se trouve même dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. Une procédure de liquidation des biens du PAPME est ouverte depuis le 14 janvier 2022. Bien avant cette décision de cessation de paiement du tribunal de commerce de Cotonou, le Ministre de l’Economie et des Finances a nommé le 17 novembre 2021 un liquidateur à travers l’arrêté n° 3045- c/MEF/CAB/SGM/ANSSFD/DAR/SA/196SGG20 portant mise en liquidation de PAPME.

L’agrément de l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) lui a été retiré par le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) en raison des manquements graves aux dispositions de la loi n° 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin.

